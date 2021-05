27 mag 2021 13:36

IL GRILLO DEL MATTONE – BEPPE-MAO HA COMPRATO DAL FRATELLO ANDREA L’1% DELLA GESTIMAR SRL E SALE AL 100% DEL CAPITALE - LA TRANSAZIONE È AVVENUTA A UN PREZZO DI 2MILA 580 EURO PARI ESATTAMENTE AL VALORE NOMINALE CONSIDERANDO CHE LA SOCIETÀ HA UN CAPITALE DI 258MILA EURO – LA SOCIETÀ HA IN PORTAFOGLIO PROPRIETÀ A MARINELLA GOLFO ARANCI E PORTO CERVO IN SARDEGNA, OLTRE A UNA SERIE DI UFFICI A GENOVA E NERVI E A MULTIPROPRIETÀ IN VALTOURNANCHE, A BILANCIO PER 463MILA EURO...