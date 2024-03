VILLA CERTOSA, IN SARDEGNA, IN VENDITA PER UNA CIFRA TRA I 300 E I 500 MILIONI – MENTRE ARCORE, UNA VOLTA SFRATTATA MARTA FASCINA, DIVENTERÀ… – VIDEO

I GROSSI PROBLEMI IN CASA BERLUSCONI: COME DIVIDERSI LE VILLE LASCIATE DA SILVIO

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

silvio berlusconi e suoi figli

L’accordo tra i cinque fratelli era già stato raggiunto nelle scorse settimane e ora con il rogito per la villa di Macherio, che verrà firmato nei prossimi giorni, il riassetto delle proprietà immobiliari di Silvio Berlusconi, che nel complesso hanno un valore di 600-700 milioni, è quasi completato.

Già poche settimane dopo le intese sulla successione i cinque eredi avevano decisi di affrontare il nodo delle tante ville, troppo costose e difficili da dividere in parti uguali. Per questo, fatto salvo che la residenza di Arcore e poco altro, gli eredi del Cavaliere hanno deciso di mettere in vendita le proprietà, ma con una prelazione a ognuno dei fratelli.

villa certosa 2

Le prime due operazioni hanno riguardato la villa di Macherio, acquistata da Barbara Berlusconi per circa 25 milioni, il passaggio di proprietà verrà formalizzato entro fine mese con il rogito, e Villa Campari a Lesa sul Lago Maggiore, acquistata da Marina Berlusconi. Mentre, secondo indiscrezioni, Pier Silvio avrebbe manifestato il proprio interesse ad acquistare Villa Feltrinelli a Roma.

La celebre Villa Certosa in Sardegna a Porto Rotondo è dalla fine degli anni Ottanta il buen retiro di Berlusconi nel cuore della Costa Smeralda. Negli anni è stata ricostruita e ampliata. L’ex premier la utilizzava con un contratto di comodato gratuito con la società Immobiliare Idra, di proprietà dello stesso Berlusconi. Si estende su 4.500 metri quadri, ha 126 stanze e un parco di 120 ettari. [...]

MARTA FASCINA, LA BARBIE DI ARCORE - MEME BY GIAN BOY MANETTI

Per quel che riguarda l’asset più prestigioso, ovvero Villa Certosa in Sardegna, insieme a tutto il portafoglio dell’immobiliare Idra dovrebbe essere trasferita sotto la holding Fininvest, nella controllata Fininvest Real Estate, come ricostruito dal Corriere della Sera. Il valore dell’operazione è stimato in circa 400 milioni.

L’incarico di vendere Villa Certosa è stato assegnato a Dils, società milanese di servizi immobiliari, di cui il secondo azionista è la H14 di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi. Per la residenza in Sardegna si parla di una valutazione, non confermata, tra i 300 e i 500 milioni.

villa zeffirelli 3

L’unica a non essere in vendita è Villa San Martino ad Arcore, che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe diventare la sede di una fondazione intitolata all’ex premier.

meme su marta fascina ad arcore by 50 sfumature di cattiveria silvio berlusconi ELEONORA BARBARA LUIGI MARINA PIER SILVIO PAOLO BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI villa zeffirelli 2 villa san martino 2 villa due palme 4 villa due palme 3 i figli di silvio berlusconi con paolo e marta fascina

villa belvedere 1