Pronta la lista dei cinque candidati consiglieri che Delfin proporrà all’assemblea dei soci Mediobanca convocata il 28 ottobre per il rinnovo del vertice. La lista è concepita in alternativa alla cosiddetta «lista del cda», a sua volta espressa dall’attuale management e ispirata dall’ad Alberto Nagel.

Questa mattina il vertice della finanziaria degli eredi Vecchio, maggiore azionista di Mediobanca con il 19,8%, si riunirà sotto la guida di Francesco Milleri per ufficializzare i nomi da inviare agli uffici di Piazzetta Cuccia.

Per quanto riguarda il cda si tratta di Cristina Scocchia (amministratore delegato di Illycaffè e consigliera di Essilux), Sabrina Pucci (professore ordinario presso Roma Tre ed ex consigliera delle Generali), Sandro Panizza (ex manager delle Generali), Jean-Luc Biamonti (presidente di Covivio, la società immobiliare del gruppo Del Vecchio) e un quinto nome sul quale si sarebbe andati alla stretta finale nella serata di ieri: nel pomeriggio è sembrata verosimile l’indicazione di Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt e amministratore delegato delle Ogr Torino.

….. più si avvicina il 28 ottobre e più si intensificano le manovre, più o meno trasparenti, per far prevalere l’una o l’altra lista. Oltre al tentativo di accreditare le Poste di un interesse «schierato» a partecipare alla sfida in virtù della dell’1% di Mediobanca che la controllata Poste Vita detiene (ma si tratta di puro investimento, tanto è vero che non parteciperà al voto in assemblea), si segnalano numerosi passaggi di pacchetti azionari «in prestito» pronti a votare la lista del cda.

CHI HA FATTO SCORTE DI AZIONI MEDIOBANCA?

Manuel Follis per “La Stampa” - Estratto

Delfin conta sul suo 20% e sull'appoggio, sostanzialmente scontato, del 10% di Caltagirone. Oltre questo 30% è presumibile che qualche altro azionista sceglierà di votare la seconda lista, probabilmente per dare un segnale al cda. Romano Minozzi ad esempio ha annunciato di possedere lo 0,7%, quota che non voterà la lista di Nagel nonostante faccia parte del patto di consultazione di Piazzetta Cuccia.

La lista Delfin potrebbe quindi spingersi fino al 33%, ma in caso di affluenza al 70% resterebbe un altro 37% da conquistare. Assogestioni però per poter inserire un suo candidato dovrà superare la soglia del 2%. Resterebbe quindi un 35% a disposizione. Per questo nelle ultime ore sempre più osservatori si stanno concentrando sulle scelte di Unipol (1,9%) e della Edizione dei Benetton (2%).

Un'eventuale astensione di entrambi, che a ieri non si poteva escludere e anzi qualcuno considerava probabile, manderebbe la lista del cda in minoranza, al di là del voto espresso dai fondi internazionali e dal retail presente in assise, probabilmente favorevoli a Nagel.

Certo, in caso di affluenza maggiore i conti potrebbero cambiare. È evidente che qualcuno negli ultimi mesi ha fatto scorta di quote, e quindi di voti. Il titolo Mediobanca è salito del 34% in sei mesi, del 38% da inizio anno e addirittura del 51% negli ultimi 12 mesi, un segnale evidente di acquisti. Resta da capire da parte di chi.

