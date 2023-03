24 mar 2023 15:22

GUERRA O NON GUERRA, APPLE NON HA INTENZIONE DI FARE A MENO DEL MERCATO CINESE – TIM COOK OGGI SI È PRESENTATO A SORPRESA ALL’APPLE STORE DI SALTINUN, A PECHINO: È IL PRIMO VIAGGIO IN TRE ANNI DI UN MANAGER DELLA SOCIETÀ IN CINA – IN UN MOMENTO IN CUI LE TENSIONI TRA USA E CINA SONO AI MASSIMI PER TAIWAN, IL VIAGGIO È UN MODO PER FAR CAPIRE A BIDEN CHE LE SOCIETÀ DI BIG TECH SONO MOLTO ATTENTE AL DRAGONE…