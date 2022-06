GUERRA E SANZIONI LASCIANO I RUSSI A PIEDI – LE VENDITE DI AUTOMOBILI IN RUSSIA SONO CROLLATE DELL’83,5% A MAGGIO, RAGGIUNGENDO UN ALTRO MINIMO STORICO - LE SANZIONI OCCIDENTALI HANNO BLOCCATO GLI APPROVVIGIONAMENTI, FACENDO SALIRE IL PREZZO DI QUASI IL 50% - NELL’ULTIMO MESE SONO STATI VENDUTE SOLAMENTE 24.268 AUTO, MENTRE UN ANNO PRIMA ERANO...

Da it.marketscreener.com

Le vendite di auto in Russia sono crollate dell'83,5% a maggio, raggiungendo un altro minimo storico, ha dichiarato lunedì l'Associazione delle imprese europee (AEB), mentre le sanzioni occidentali hanno decimato l'industria automobilistica russa con la carenza di pezzi di ricambio e l'aumento dei prezzi.

La Russia ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio e le vendite di auto nuove sono in calo da marzo, poiché le sanzioni hanno bloccato le principali catene di approvvigionamento. Il mese scorso, secondo l'AEB, sono stati venduti solo 24.268 veicoli. Un anno prima le vendite erano sei volte superiori -riporta Reuters.

Le principali case automobilistiche occidentali, tra cui Renault (RENA.PA), hanno sospeso le attività o lasciato la Russia dall'entrata in vigore delle sanzioni. L'industria automobilistica del Paese dipende dalle forniture globali e la carenza di pezzi di ricambio ha ridotto più volte i volumi di produzione dal 24 febbraio.

Secondo l'agenzia statistica russa Rosstat, i prezzi delle auto sono aumentati di quasi il 50% dall'inizio dell'anno, colpendo la domanda in un Paese in cui i redditi delle famiglie sono diminuiti mentre l'inflazione si è attestata su livelli prossimi ai massimi da 20 anni.

L'AEB non ha fornito previsioni sull'andamento del mercato automobilistico russo quest'anno. In aprile, aveva previsto che le vendite di auto nuove in Russia sarebbero calate di almeno il 50% nel 2022.

