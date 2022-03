GUERRA A TUTTO GAS - LE QUOTAZIONI SCHIZZANO PER GLI EFFETTI DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA E DELLE SANZIONI ALLA RUSSIA: AD AMSTERDAM IN AVVIO DI SEDUTA IL PREZZO DEL GAS È ARRIVATO A 225 EURO AL MMBTU, CON UN INCREMENTO DEL 17% - IL RUBLO È SEMPRE PIÙ DEBOLE (134 SUL DOLLARO). SALGONO ANCHE ORO, NICHEL, ALLUMINIO E RAME…

1 - GAS: IN AVVIO BALZO A 225 EURO (+17%) AL MASSIMO STORICO

(ANSA) - Il gas avvia le quotazioni con un balzo che lo porta ai massimi storici, con gli effetti della guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Ad Amsterdam in avvio di seduta il prezzo è schizzato a 225 euro al Mmbtu, con un incremento del 17%, per poi ritracciare a 216 euro (+12,2%).

2 - UCRAINA: IL RUBLO SEMPRE PIÙ DEBOLE A 134 SUL DOLLARO

(ANSA) - Il rublo continua a indebolirsi sul dollaro mentre la Borsa di Mosca è chiusa da una settimana. La moneta russa, che prima della guerra in Ucraina trattava a 75 sul dollaro, passa di mano a 134 sul biglietto verde, con un ulteriore calo del 9%.

3 - UCRAINA: SALE ORO, VOLANO MATERIE PRIME, NICHEL +16%

(ANSA) - La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia continuano a incidere sui prezzi dell' oro e delle materie prime. Il lingotto con consegna immediata dopo aver toccato i 2.000 dollari l'oncia segna 1.980 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,5%. Il rialzo maggiore è però del Nichel che ha visto un balzo del 16%. In tensione anche l'alluminio (+2%) e il rame (+3%). Corre il palladio che sale del 5,2 percentuali attorno ai 3.137 dollari all'oncia.

