GUERRA A TUTTO GAS - AL TERMINE DELLA GIORNATA DELL'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA, LE QUOTAZIONI DEL GAS HANNO CHIUSO LE CONTRATTAZIONI CON UN BALZO DEL 51,1%, A 134,3 EURO PER MEGAWATTORA…

vladimir putin

(ANSA) - Volano le quotazioni del gas a sui timori per le ripercussioni sulle forniture e sui prezzi dall'invasione della Russia in Ucraina. Il future Ice Ttf di Amsterdam, riferimento per il prezzo del metano europeo, ha chiuso le contrattazioni con un balzo del 51,1% a 134,3 euro per megawattora.

gasdotto gasdotto GASDOTTO GRECIA 6 vladimir putin 6