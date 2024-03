GUERRE STELLARI PER MICKEY MOUSE – NELLO SCONTRO PER LA GESTIONE DI DISNEY, IL PADRE DELLA SAGA “STAR WARS”, GEORGE LUCAS, PRIMO AZIONISTA INDIVIDUALE DEL GRUPPO, SI SCHIERA CON IL CEO, BOB IGER, ATTACCATO DA UN GRUPPO DI INVESTITORI: “CREARE MAGIA NON È DA DILETTANTI” – IL MILIARDARIO NELSON PELTZ DA TEMPO CRITICA I RISULTATI DELUDENTI DELLA SOCIETÀ DI TOPOLINO, RITIENE INADEGUATO IL PIANO DI TAGLI DEI COSTI PROPOSTO DA IGER E CHIEDE…

Estratto dell’articolo di Marco Sabella per il “Corriere della Sera”

George Lucas - Topolino

Il 3 aprile prossimo il capitano Han Solo affronterà una delle sue battaglie più difficili. Difendere la portaerei The Walt Disney Company, una capitalizzazione di 214 miliardi di dollari e cresciuta in un anno a Wall Street da 85 dollari agli attuali 107 e il suo leggendario ceo Bob Iger, dall’assalto di chi vorrebbe far entrare in Consiglio Nelson Peltz o Jay Result, voluti dal fondo Brian Partners o altri candidati vicini a Blackwells Capital.

Il padre della saga di Star Wars, George Lucas, primo azionista individuale di Disney, si è infatti schierato con Bob Iger, nella battaglia contro l’assalto del miliardario investitore Nelson Peltz che da tempo critica i risultati deludenti della società di Topolino, ritiene inadeguato il piano di tagli dei costi varato da Iger e lamenta la scarsa autonomia del consiglio di amministrazione […]

Bob Iger

Peltz chiede almeno due posti in consiglio di amministrazione. Lucas è il maggiore azionista individuale di Disney, dopo la vendita della sua Lucasfilm nel 2012 a Disney. «Creare magia non è per dilettanti. Quando ho venduto Lucasfilm più di dieci anni fa, ero contento di diventare un azionista di Disney considerata la mia ammirazione per il marchio e per la leadership di Bob Iger. Resto un significativo azionista perché ho piena fiducia nel potere di Disney e in Bob», ha dichiarato Lucas.

BOB IGER Nelson Peltz George Lucas - Topolino