28 giu 2020 12:22

HA VINTO IL MODELLO AMAZON - MICROSOFT CHIUDE I SUOI NEGOZI: VENDERÀ SOLO ONLINE - LA CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA INTERESSERÀ SOPRATTUTTO GLI STATI UNITI, DOVE SI TROVANO 107 DEI 116 STORE CHE NON HANNO MAI RAGGIUNTO IL SUCCESSO DEGLI APPLE STORE - LA SPIEGAZIONE DEL GRUPPO: "LE NOSTRE VENDITE SONO CRESCIUTE ONLINE VIA VIA CHE IL NOSTRO PORTAFOGLIO DI PRODOTTI SI È EVOLUTO IN GRAN PARTE DELLE OFFERTE DIGITALI”