10 set 2020 12:26

A HARD DAY’S FORTNITE! – APPLE FA CAUSA A EPIC GAMES, CHE PRODUCE IL POPOLARE VIDEOGIOCO: “SI PRESENTA COME UNA MODERNA ROBIN HOOD MA IN REALTÀ È UNA SOCIETÀ MULTI MILIARDARIA CHE NON VUOLE PAGARE PER L’ENORME VALORE CHE TRAE DALL’APP STORE” - IL TEMA È ENORME: DA UN LATO APPLE E GOOGLE SFRUTTANO LA LORO POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DELLE APP CHIEDENDO COMMISSIONI ALTISSIME, DALL’ALTRO I PRODUTTORI DEI SOFTWARE NON POSSONO RIBELLARSI PER NON RISCHIARE DI PERDERE MILIONI DI UTENTI…