IL VIRUS SALVA-POLTRONA - PER ENI, ENEL, LEONARDO, POSTE, TERNA, ENAV SI VA VERSO LA CONTINUITÀ, CON UNA CONFERMA IN BLOCCO PER GLI AD. SALVO MPS: MORELLI SI È TOLTO DAI GIOCHI E I 5 STELLE SCALDANO SELVETTI - EFFERVESCENZA PER ALCUNE PRESIDENZE - DESCALZI, CHE ERA PIÙ IN BILICO, HA AVUTO UN INCONTRO CON FRACCARO, PLENIPOTENZIARIO DI DI MAIO, CHE SI È CONCLUSO CON SORRISI E STRETTE DI MANO