COME SI È ARRIVATI AL CRAC DI “AIR ITALY"?- AL NETTO DELLE CONTRAPPOSIZIONI RELIGIOSE (L’AGA KHAN È SCIITA E I QATARINI SUNNITI), I SUE SOCI HANNO SEMPRE AVUTO DIVERSITÀ DI VEDUTE SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL VETTORE - ALISARDA NON VOLEVA RICAPITALIZZARE, QATAR AIRWAYS SÌ MA NON POTEVA PER VIA DELLE NORME EUROPEE - PER LA SARDEGNA SARÀ UN DRAMMA: IL CONTINENTE SI ALLONTANA ULTERIORMENTE E 1200 PERSONE RIMARRANNO SENZA UN LAVORO, MENTRE GLI AFFARI DEGLI AEREI PRIVATI VANNO A GONFIE VELE...