HUAWEI, STAY WANG! - IL NUOVO CEO DI HUAWEI ITALIA È WILSON WANG, GIÀ DIRETTORE GENERALE NELLA SEDE DI HONG KONG DEL COLOSSO DELLE TELECOMUNICAZIONI – WANG LAVORA PER L’AZIENDA DI SHENZEN DAL 2008 E PRENDERÀ IL POSTO DI THOMAS MIAO, CHE ANDRÀ IN CANADA. DOVRÀ SBROGLIARE LA MATASSA DEL 5G, E ANCHE I DUBBI SULLE PRESUNTE INGERENZE DEL REGIME DI XI JINPING

1 – HUAWEI: WILSON WANG È IL NUOVO CEO DELLA DIVISIONE ITALIA

Da www.lastampa.it

Wilson Wang è il nuovo Ceo di Huawei Italia e "nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità di rafforzare l'impegno strategico dell'azienda come partner delle istituzioni, degli operatori e delle imprese italiane nel processo di trasformazione digitale del Paese". Si legge in una nota della società di telecomunicazioni cinese.

"Wilson Wang guiderà lo sviluppo e l'implementazione della strategia aziendale attraverso una rinnovata fiducia nel mercato italiano, con l'obiettivo di sviluppare il business di successo che Huawei ha costruito negli ultimi 16 anni" si legge ancora nel comunicato aziendale.

In Italia dal 2004, Huawei ha due sedi principali a Roma e Milano e uffici nelle principali città, oltre 800 dipendenti, 3 centri di ricerca globali, 4 Joint Lab R&D con università e 5 centri di innovazione congiunta che sono il motore dello sviluppo della multinazionale nel Paese.

Prima di assumere questo incarico, Wang è stato Direttore Generale presso la sede di Huawei a Hong Kong con responsabilità delle attività dell'azienda sui territori di Hong Kong e Macao. Lavora per l’azienda di Shenzhen dal 2008.

2 – WILSON WANG, CHI SARÀ IL NUOVO CAPO DI HUAWEI ITALIA

Giusy Caretto per www.startmag.it

Huawei Italia si affida a Wilson Wang. A lui il compito di guidare il business della cinese Huawei in Italia. Wang, la cui nomina non è stata ancora ufficializzata, sostituirà Thomas Miao.

Nel colosso cinese vige la regola della rotazione ogni 3 anni in tutte le sedi internazionali del gruppo. Miao erano Italia da 4 anni (uno come capo del personale).

Ecco chi è e cosa farà Wilnson Wang.

IL CURRICULUM WILSON WANG

Partiamo dal protagonista. Wilson Wang è attualmente il direttore regionale Huawei per il Nord Africa (2015-2020) ed è entrato a far parte del gruppo di Shenzen nel 2010, come S&OP Manager. Dal 1997 al 2010 si è occupato di Tlc Multimedia, ricoprendo vari ruoli tra cui quello di direttore del dipartimento operativo e di pianificazione della società. E’ laureato in Economia presso la Taiyuan University of Science and Technology.

WANG NUOVO AD DI HUAWEI ITALIA

Ora a Wilson Wang Huawei intende offrire la poltrona di amministratore delegato per l’Italia. Wang andrà a sostituire l’attuale amministratore delegato di Huawei Italia, Thomas Miao, che andrà in Canada.

COSA SUCCEDE A HUAWEI ITALIA

“Anche il nostro Paese – secondo Repubblica – è diventato un mercato complicato, da quando il governo tenta di tenere Huawei ai margini dell’operazione 5G. L’Italia, sulla scia degli Stati Uniti, non vuole che il gruppo cinese abbia un ruolo decisivo nella realizzazione di un’infrastruttura sensibile e strategica. La rete in 5G collegherà milioni di dispositivi alla Rete, dalle automobili agli elettrodomestici, e avrà un ruolo anche nella difesa e sicurezza nazionale”.

HUAWEI E L’AVVICENDAMENTO TRIENNALE DEI MANAGER

“Chi conosce Huawei, sa bene che l’avvicendamento al vertice nell’azienda cinese è triennale e dunque non c’è alcuna “dietrologia” sul cambio di Ad. Il mandato triennale di Thomas Miao è in scadenza: il manager è al vertice della filiale italiana da febbraio 2018 e dunque l’arrivo di Wilson Wang – non ancora ufficializzato – è un normale avvicendamento”, ha scritto il Corriere delle Comunicazioni.

LO SCENARIO PER DE VECCHIS?

Secondo Corcom, De Vecchis resterà in azienda affiancando il neo deputy gerneral manager Massimo Mazzocchini, in carica da ottobre.

