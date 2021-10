15 ott 2021 17:42

A IKEA MONTA L’INCAZZATURA - PURE L’AZIENDA SVEDESE, IL PIÙ GRANDE VENDITORE DI MOBILI DEL MONDO, ARRANCA PER RIFORNIRE GLI SCAFFALI: LA COLPA È DEI PROBLEMI DELLA CATENA DI FORNITURA, CON DIVERSI ARTICOLI PER LA CASA CHE RIMANGONO FERMI NEI MAGAZZINI IN ATTESA DEI CAMION - IL 10% DEI PRODOTTI NON ERA DISPONIBILE NEL REGNO UNITO, MA QUESTO COMUNQUE NON HA FRENATO LE VENDITE...