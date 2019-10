16 ott 2019 19:30

INFERNO FISCALE - OGNI ANNO LO STATO ITALIANO PERDE 3 MILIARDI DI EURO PER VIA DEI CAPITALI SPOSTATI OFFSHORE. IL RAPPORTO SULL’EVASIONE NEI PARADISI FISCALI IN EUROPA: IL NOSTRO PAESE È QUARTO DOPO GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO – I CAPITALI ALL’ESTERO DEI CONNAZIONALI FURBETTI VALGONO IN TUTTO 142 MILIARDI, L'8% DEL PIL