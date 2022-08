CRIPTO-ILLUSIONI E SO' DOLORI PER I FREGNONI – IL SOGNO DEI SOLDI FACILI CON LE CRIPOTOVALUTE HA PORTATO MIGLIAIA DI PICCOLI RISPARMIATORI A INVESTIRE CON LEGGEREZZA E A ESSERE TRUFFATI – SI STIMA CHE SOLO IN ITALIA SIA SPARITO MEZZO MILIARDO DI EURO IN 3 ANNI (MA IL CONTO È AL RIBASSO) – L'ULTIMO CASO È QUELLO DELLO SCHEMA PONZI APPLICATO DALLA NEW FINANCIAL TECHNOLOGY CHE PROMETTEVA RITORNI MENSILI DEL 10% SUL CAPITALE INVESTITO…