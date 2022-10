28 ott 2022 11:11

INFLAZIONE PORTA STAGNAZIONE – LE STIME HORROR DELLA BCE PER L’ECONOMIA EUROPEA NEL 2023: LA CRESCITÀ SARÀ FERMA ALLO 0,1%, DOPO TRE TRIMESTRI DI CRESCITA NEGATIVA. MERITO ANCHE DELLA STRETTA MONETARIA DECISA DA CHRISTINE LAGARDE, CHE PER COMBATTERE L’AUMENTO DEI PREZZI CI PORTA DRITTI VERSO LA RECESSIONE – INTANTO SONO STATE RIVISTE AL RIALZO LE STIME SULL’INFLAZIONE, CHE IN FRANCIA HA RAGGIUNTO IL RECORD DAL 1985