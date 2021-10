CHI ROSICA SUL RISIKO? - IL GIORNO DOPO LO STOP ALLA TRATTATIVA MPS E UNICREDIT SCIVOLANO IN BORSA. GLI ANALISTI: “È UN’OCCASIONE PERSA PER ANDREA ORCEL. MA L’ESTENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUSIONI È UN PUNTO IMPORTANTE PER UN EVENTUALE MATRIMONIO CON BANCO BPM” - E INFATTI IL TITOLO DELL’ISTITUTO GUIDATO DA CASTAGNA CRESCE IN BORSA (COME ANCHE BPER)