INTESA SAN PAOLO, MORATORIE TE SALUTANT – L’ISTITUTO HA GIA’ CONCESSO 130 MILA RICHIESTE DI SOSPENSIONI, MUTUI O PRESTITI PERSONALI PER 15 MILIARDI DI EURO - ATTIVO ANCHE IL SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE: IN 2 GIORNI 1.700 RICHIESTE

Da ansa.it

Carlo Messina

Intesa Sanpaolo ha già concesso circa 130.000 richieste di sospensioni, per un totale di finanziamenti residui che supera i 15 miliardi di euro. Fonti della banca confermano che, ad oggi, il Gruppo ha raccolto e messo in lavorazione in poco più di un mese le moltissime richieste di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali pervenute soprattutto attraverso la modalità di sospensione a distanza, attivata da Intesa Sanpaolo già a metà marzo.

Intesa Sanpaolo, sempre dal sito web, ha attivato la possibilità di chiedere l'anticipazione sociale per la Cig dedicata all'emergenza Covid 19, per tutti i clienti che hanno la domiciliazione dello stipendio. Tale modalità non richiede il passaggio in filiale, a zero spese e zero tasso di interesse. In soli due giorni sono già 1.700 le richieste arrivate.

intesa sanpaoo