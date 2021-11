IL COLOSSO IMMOBILIARE CINESE, EVERGRANDE, CEDE IL SUO 18% RESIDUO NELLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E DI STREAMING "HENGTEN NETWORKS" PER 273 MILIONI DI DOLLARI - E' L'ULTIMO SFORZO PER RACCOGLIERE CAPITALI CON LE DISMISSIONI PER FAR FRONTE A DEBITI PER OLTRE 300 MILIARDI. IL FONDATORE HUI KA YAN HA AVUTO 105 MILIONI DI PRESTITI PER AIUTARE IL GRUPPO, DANDO IN GARANZIA DUE ABITAZIONI DI LUSSO A HONG KONG, CONFERMANDO L'USO DI ASSET PERSONALI CONTRO LA CRISI, COME CHIESTO DAL REGIME…