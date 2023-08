IP IP HURRÀ – L’AUTORITÀ ANTITRUST AUTORIZZA L’ACQUISIZIONE DEGLI ASSET ITALIANI DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA ESSO, DA PARTE DI IP – L’ACCORDO È STATO SIGLATO A DICEMBRE E RIGUARDA ANCHE IL 75% DELLA RAFFINERIA SARPOM DI TRECATE (NOVARA), DI CUI IP GIÀ DETENEVA IL RESTO DELL'AZIONARIATO: L’AGCM HA DATO IL VIA LIBERA ALL’OPERAZIONE, METTENDO PERÒ ALCUNI PALETTI SPECIFICI PER EVITARE PROBLEMI DI CONCORRENZA...

L’Agcm ha autorizzato l’operazione di acquisizione, da parte di IP, degli asset di Esso in Italia. Lo scorso 20 dicembre IP aveva siglato un accordo vincolante con Esso per l'acquisizione della totalità delle attività di vendita di carburanti di Esso in Italia, il 75% della Raffineria Sarpom di Trecate (NO), di cui IP deteneva già il resto dell’azionariato, la titolarità dei depositi di Genova, Arluno e Chivasso, quella di Engycalor Energia Calore, che controlla il deposito di bitumi di Napoli e si occupa di vendite a clienti business, e il 12,5% della società Disma, che gestisce il deposito di carburante aereo dell’Aeroporto di Malpensa. L'accordo era stato accolto positivamente a livello istituzionale: i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso avevano rilasciato dichiarazioni in merito su Twitter.

L'Antitrust ha autorizzato l'operazione di concentrazione a condizione che Italiana Petroli spa dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure prescritte: messa a disposizione di capacità di transito e stoccaggio sul sistema Sigemi per quindici anni a partire dal 1 gennaio 2024; messa a disposizione, per cinque anni e a partire dal 1 gennaio 2024, di 12.000 tonnellate di benzina B2B dal deposito Sonatrach di Napoli a favore di operatori terzi, 12.000 tonnellate di Gpl B2B da Sarpom Trecate a favore di operatori terzi, 6.330 tonnellate di kerosene B2B da Sarpom Trecate a favore di operatori terzi verticalmente integrati, di primario standing nazionale e internazionale dotati di adeguati requisiti di affidabilità finanziaria, reputazionale, logistica e tecnica, a un prezzo orientato al costo.

L'Antitrust chiede inoltre di riportare in un'apposita sezione del sito web della parte […] il contenuto delle presenti misure e le relative condizioni di offerta; revisione dei contratti con tutti i branded wholesaler prevedendo: la facoltà per questi ultimi di svincolare dall'esclusiva il 30% del fabbisogno di fornitura degli impianti su rete ordinaria da loro serviti nelle 532 aree critiche; una riduzione dei minimi di acquisto proporzionale all'eventuale riduzione degli acquisti di carburante Esso in favore dei distributori che esercitino la facoltà di cui sopra.

IP deve nominare un fiduciario incaricato del monitoraggio dell'attuazione delle misure relative ai mercati extra-rete: entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento, Italiana Petroli sottoporrà all'approvazione dell'Autorità il nome di un soggetto che propone di nominare come fiduciario incaricato del monitoraggio. […]

«IP accoglie con soddisfazione la positiva conclusione dell'istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull'operazione di acquisizione degli asset di Esso Italiana. Il confronto con l'Autorità è stato intenso e approfondito e ha consentito l'individuazione di misure a garanzia della concorrenza, con il fattivo contributo della stessa IP. L'autorizzazione ottenuta consente ora di procedere speditamente al perfezionamento degli atti preordinati all'acquisizione», conclude la società che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti.

