DALLA CINA COL MACCHINONE - LA FERRARI CHIUDE IL TRIMESTRE CON TUTTI GLI INDICATORI FINANZIARI IN AUMENTO - TUTTO GRAZIE ALLA CRESCITA DEL BUSINESS IN CINA, CHE HA REGISTRATO UN BOOM DEL 73% - L'ANDAMENTO DELL'AZIENDA HA SPINTO MARANELLO A RITOCCARE IN ALTO GLI OBIETTIVI DI FINE ANNO, CHE HA INDICATO DI VOLER REGISTRARE PER LA PRIMA VOLTA 5 MILIARDI DI FATTURATO…