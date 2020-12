VACCHE MAGRE PER GLI AZIONISTI: TORNANO I DIVIDENDI BANCARI MA COL CONTAGOCCE - LA BCE RACCOMANDA “ESTREMA PRUDENZA” NELLA LORO DISTRIBUZIONE, VISTO CHE “IL PIENO IMPATTO ECONOMICO DEL COVID POTREBBE NON ESSERE ANCORA ARRIVATO” - IL LIMITE FISSATO AL 15% DEGLI UTILI - LA LAGARDE AVEVA STIMATO 1.400 MILIARDI DI SOFFERENZE DOPO LA PANDEMIA. IN TAL CASO PER LE BANCHE ITALIANE, CHE GIÀ PREGUSTAVANO DI TORNARE A DISTRIBUIRE I SOLDI PREVISTI DAI PIANI INDUSTRIALI, IL RENDIMENTO CROLLEREBBE…