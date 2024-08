4 ago 2024 19:15

IN ITALIA C’È UNA SOLA GRANDE CERTEZZA: A TENERE IN PIEDI LA BARACCA SONO I LAVORATORI DIPENDENTI, GLI UNICI “COSTRETTI” A PAGARE LE TASSE – LA MAPPA DEI REDDITI DEGLI AUTONOMI DIMOSTRA LA GRANDE TRUFFA DEGLI AUTONOMI: IDRAULICI ED ELETTRICISTI, ABITUATI AD EVADERE LE TASSE, NEGLI ULTIMI HANNI HANNO SUPERATO AVVOCATI E DENTISTI, PER EFFETTO DELLE FATTURE CON "BONIFICI PARLANTI" DEL SUPERBONUS – LA VERGOGNA DEI TASSISTI E RISTORATORI: SE FOSSERO VERO QUANTO COMUNICANO AL FISCO, SAREBBERO INDIGENTI (E ALLORA COME FANNO A PERMETTERSI LICENZE E LOCALI DA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO?)