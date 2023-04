4 apr 2023 19:07

ITALIANI UN PO' MENO IN BOLLETTA – A MARZO LE TARIFFE DEL GAS, PER CHI HA UN CONTRATTO IN REGIME DI TUTELA, SONO CALATE DEL 13% RISPETTO AL MESE PRECEDENTE. ED È LA TERZA FLESSIONE CONSECUTIVA DEI PREZZI – EPPURE, SU BASE ANNUA, LA SPESA PER IL METANO RESTA SUPERIORE A QUELLA DEL 2022…