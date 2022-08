10 ago 2022 08:54

ITALIANI, TIRATE LA CINGHIA - PARTE L'AUSTERITY ENERGETICA MA LE NOSTRE CITTA' VANNO IN ORDINE SPARSO – DA IERI È IN VIGORE IL REGOLAMENTO UE CHE PREVEDE UN TAGLIO DEL 7% DEI CONSUMI DI LUCE E GAS PER IL NOSTRO PAESE. MA NON TUTTI I COMUNI SI SONO ADEGUATI –TORINO HA RIDOTTO L'INTENSITÀ DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, A FIRENZE SCATTANO LE MULTE PER I NEGOZI CON ARIA CONDIZIONATA E PORTE APERTE. MENTRE A ROMA REGNA LA SOLITA INDOLENZA...