IL CRAC DI SILICON VALLEY BANK RISCHIA DI CONTAGIARE I MERCATI? – LA SETTIMANA SCORSA L’AGENZIA MOODY’S AVEVA CHIAMATO LA BANCA PER AVVERTIRLA CHE STAVA PER ABBASSARE IL SUO RATING, A CAUSA DELLA PERDITA DI VALORE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO E L’AUMENTO DEI PRELIEVI DA PARTE DELLE START UP BISOGNOSE DI LIQUIDITA’ - IL CEO GREG BECKER ERA CORSO A NEW YORK PER INCONTRARE I CONSIGLIERI A GOLDMAN SACHS E DEFINIRE UN PIANO DI SALVATAGGIO CHE PERÒ NON È STATO GESTITO BENE: SI È SPARSA LA VOCE DEL BUCO, LE COMPAGNIE DI VENTURE CAPITAL HANNO CONSIGLIATO AI CLIENTI DI RITIRARE I FONDI E SOLO GIOVEDÌ LA BANCA HA DOVUTO FRONTEGGIARE RICHIESTE PER 42 MILIARDI…