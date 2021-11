26 nov 2021 13:28

LA JUVE È IN CRISI NON SOLO SUL CAMPO - CROLLANO DEL 10% IN BORSA LE AZIONI BIANCONERE: L’AUMENTO DI CAPITALE DI 400 MILIONI È UN'INIEZIONE DI SOLDI CHE SARÀ SOLTANTO A SCOPO DIFENSIVO, UTILE AI SOCI PER MANTENERE INTEGRA LA LORO QUOTA - IL VALORE DEL CLUB SI È DIMEZZATO DAL 2018, QUANDO SBARCÒ RONALDO FACENDO SCHIZZARE IL BRAND E I FOLLOWER: POI PERÒ È ARRIVATA LA PANDEMIA E ORA SUL FUTURO PESANO DIVERSE INCOGNITE…