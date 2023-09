LAGARDE FARÀ SCHIANTARE L'ECONOMIA EUROPEA? QUEST'ESTATE IN EUROPA L'INFLAZIONE È RIMASTA ALTA, LE PROSPETTIVE DI CRESCITA SONO POCO CHIARE, MENTRE INCOMBE LO SPETTRO DELLA STAGFLAZIONE. MA LA PRESIDENTE DELLA BCE SEMBRA INTENZIONATA A TIRARE DRITTA – L'ATTACCO DEL SETTIMANALE “THE ECONOMIST”: “FRANCOFORTE PREFERIREBBE DI GRAN LUNGA UN ‘ATTERRAGGIO DURO’, CARATTERIZZATO DA SOFFERENZA ECONOMICA. IL PROBLEMA È CHE LA BCE RISCHIA DI FAR PRECIPITARE L'AEREO"

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'estate europea è stata una strana miscela di forti piogge e incendi. Anche l'economia del continente è stata tormentata da eventi estremi. L'inflazione è rimasta alta: ad agosto i prezzi sono aumentati del 5,3% rispetto a un anno prima. E i funzionari sono sempre più preoccupati per le prospettive di crescita poco chiare.

In vista della prossima riunione della Banca centrale europea (Bce) del 14 settembre, i responsabili politici saranno preoccupati dal possibile emergere di una stagflazione (una situazione in cui la bassa crescita è associata a un'inflazione radicata). Christine Lagarde, presidente della banca centrale, ha recentemente ribadito il suo impegno a ridurre l'inflazione e a fissare i tassi di interesse a "livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a conseguire un tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%". In parole povere: la Bce preferirebbe di gran lunga un "atterraggio duro", caratterizzato da sofferenza economica, piuttosto che non riuscire a ridurre l'aumento dei prezzi – scrive The Economist.

Il problema è che la Bce rischia di far precipitare l'aereo. L'inflazione della zona euro si sta dimostrando ostinata come quella americana. In Europa, l'aumento dei prezzi è stato innescato dall'aumento dei costi dell'energia; in America, è stato più guidato dalla domanda. Ma in entrambi i luoghi l'inflazione ha seguito un percorso simile, con l'Europa leggermente in ritardo. Ora si tratta di capire se l'inflazione di fondo, che esclude la volatilità dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, si avvicinerà. Finora è rimasta ostinatamente alta.

Ciò è dovuto in parte al fatto che l'Europa, come l'America, è riuscita finora a evitare la recessione. Alla fine dell'anno scorso, quando molti si aspettavano una recessione europea, la stretta monetaria non aveva ancora colpito l'economia e i governi nazionali offrivano generosi sussidi per contrastare lo shock energetico. Il settore dei servizi ha registrato una crescita discreta e gli ordini industriali sono rimasti pieni dopo il boom successivo al Covid.

La tristezza si sta ora diffondendo in tutto il continente. L'economia globale si sta indebolendo e i libri degli ordini sono pieni di pagine bianche. Anche il sostegno statale alle famiglie si sta esaurendo. I prezzi dell'energia al dettaglio rimangono più alti rispetto a prima della crisi dello scorso anno; i redditi reali devono ancora riprendersi. L'attività nel settore dei servizi si è contratta ad agosto. Il settore è il più debole degli ultimi due anni e mezzo.

L'aumento dei tassi di interesse ha iniziato a influenzare anche l'economia europea, come previsto dai responsabili politici della BCE. L'edilizia, tradizionalmente sensibile ai tassi di interesse, ne risente. Secondo la banca Goldman Sachs, l'aumento dei prestiti bancari sta portando a una riduzione di 0,4 punti percentuali della crescita del PIL ogni trimestre. Le insolvenze aziendali sono aumentate di oltre l'8% nel secondo trimestre dell'anno, rispetto al primo, e hanno raggiunto il massimo dal 2015. L'impatto della politica monetaria più restrittiva raggiungerà il picco nella seconda metà di quest'anno, secondo le previsioni di Oliver Rakau di Oxford Economics, una società di consulenza.

Un atterraggio duro è quindi quasi garantito. Ma il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% fissato dalla Bce resta lontano. Due forze stanno spingendo i prezzi in direzioni diverse. Una è la situazione del mercato del lavoro. La disoccupazione rimane ai minimi storici.

Sebbene le imprese stiano assumendo meno lavoratori, non c'è un pericolo imminente di licenziamenti di massa, in parte perché i dirigenti vogliono tenersi stretti i lavoratori che sono sempre più scarsi in un continente che invecchia. Di conseguenza, i salari in tutto il blocco stanno aumentando, anche se non abbastanza da compensare l'inflazione precedente.

L'altra forza che sta facendo scendere l'inflazione è l'indebolimento della domanda di beni e servizi. Durante la pandemia di covirus, la crescita dei prezzi ha anticipato quella dei salari, facendo sì che i profitti delle aziende aumentassero fortemente insieme all'inflazione.

Se ora le aziende si accorgono che la domanda si sta esaurendo, è possibile che l'inflazione scenda contemporaneamente alla crescita dei salari, riportando i profitti al ribasso. In effetti, i prezzi sui mercati all'ingrosso dei beni stanno già scendendo rapidamente e anche i prezzi delle importazioni stanno diminuendo. A un certo punto, questi prezzi più bassi saranno trasferiti ai consumatori.

Quale di queste due forze avrà la meglio? Al momento, la risposta sembra essere la debolezza della domanda, che si è estesa anche al settore dei servizi. Ciò suggerisce che l'inflazione della zona euro potrebbe scendere in tempi relativamente brevi. Ma la BCE non sembra convinta e sembra pronta a portare il suo tasso principale al 4,5% dal 4,25%. I politici farebbero meglio a tenere i tassi fermi, in modo da poter valutare il pericolo di un crollo.

