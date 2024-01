LAPO DICE ADDIO AI SUOI SOGNI IMPRENDITORIALI: CHIUDE DEFINITIVAMENTE “ITALIA INDIPENDENT”, IL BRAND DI OCCHIALI FONDATO NEL 2007 DAL RAM-POLLO ELKANN. IERI È STATO DATO L’ANNUNCIO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ, A 16 ANNI ESATTI DALLA NASCITA – LE SCORRIBANDE DEL FRATELLO DI JOHN, TRA SUCCESSI (IL DESIGN DELLA 500 E LE FELPE) E FALLIMENTI (GARAGE ITALIA): MA IL SUO VERO TESORO RESTA IL 20% DELLA DICEMBRE, LA CASSAFORTE DI FAMIGLIA CHE INCASSA I DIVIDENDI DI EXOR. MARGHERITA PERMETTENDO…

Lapo Elkann con gli occhiali di Italia Independent

L’annuncio della nascita di Italia Independent, a gennaio 2007, avvenne nella cornice glamour del Pitti Immagine Uomo, quell’ambiente moda-fashion in cui Lapo Elkann è un protagonista. L’annuncio della chiusura definitiva di Italia Independent per manifesto fiasco imprenditoriale e finanziario avviene 16 anni dopo (26 gennaio 2024) nel ben più scialbo contesto di un’assemblea societaria che delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda di occhialeria.

Ma ieri si è conclusa […] anche la storia del Lapo imprenditore che ha un’attenuante e due aggravanti. L’attenuante è quella di non aver mai gestito direttamente le sue aziende. La prima aggravante, da socio di riferimento, è di non aver scelto manager adeguati ammesso che il problema non fosse, in realtà, il progetto di business originario.

LAPO ELKANN JOHN ELKANN FERRARI

La seconda aggravante è aver coinvolto soci terzi con la quotazione in Borsa. Coinvolto non costretto. Tra questi, con una quota arrivata fino a quasi il 30%, Creative Ventures, un veicolo controllato da Avm Gestioni Talent Fund e dal fondo Centurion, scatola maltese che gestiva parte dei soldi riservati della Segreteria di Stato del Vaticano.

Resta, ovviamente, l’«altro» Lapo, quello che ha dato un contribuito di stile al design di grande successo della 500, come ha detto in varie interviste, e quello che ha messo la firma anche su alcune versioni speciali della «piccola» nata in casa Fiat dopo aver avuto un ruolo di primo piano nella promozione dei marchi automobilistici del gruppo.

gianni agnelli lapo e john elkann

Le felpe vintage Fiat, poi, sono un’altra idea di successo. È stato anche nel consiglio di amministrazione Ferrari. Venduto Garage Italia più di due anni fa a una società svizzera, di cui contestualmente ha rilevato il 23%, restava un’agonizzante Italia Independent che ha alzato bandiera bianca dopo piani di rilancio e ricapitalizzazioni.

Lapo di suo ci ha messo quasi 40 milioni, compreso l’ultimo bonifico da 12,8 milioni un anno fa dopo l’accordo con i creditori. Dal canto loro i creditori, soprattutto grandi banche come Unicredit, Intesa, Bnl, Ifis, Banco Bpm, si sono accontentati di quote minime di rimborso (10-20%).

LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT

Cosa resta al fratello di John Elkann e nipote di Gianni Agnelli? Il ruolo di direttore creativo del marchio Italia Independent, rilevato per un milione dal gruppo Modo di Alessandro Lanaro, ex nazionale di curling. Poi la quota parte, con i fratelli John e Ginevra, dell’eredità della nonna Marella Caracciolo valutata complessivamente circa 160 milioni tra case, opere d’arte, gioielli e liquidità. Alcune piccole partecipazioni raggruppate sotto le insegne societarie di L Holding e Laps to go.

LAPO ELKANN JOANA LEMOS - NOVELLA 2000

Infine il vero “tesoro” di Lapo: il 20% della Dicembre la cassaforte degli Elkann che incassa i dividendi (39% del monte complessivo) della Giovanni Agnelli al vertice del gruppo Exor. Facendo due conti quest’anno Lapo dovrebbe aver incassato circa 2,9 milioni. […]

