LAVORARE, FATTURARE, INFETTARSI - LO STATO DI NEW YORK HA CITATO IN GIUDIZIO AMAZON SOSTENENDO CHE L'AZIENDA NON HA PROTETTO ADEGUATAMENTE I LAVORATORI DAL COVID-19: "I PROFITTI ESTREMI E IL TASSO DI CRESCITA ESPONENZIALE SONO ANDATI A SCAPITO DELLA VITA, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI" - IL COLOSSO DEL COMMERCIO ELETTRONICO SI DIFENDE PARLANDO DI STANDARD DI SICUREZZA ELEVATI MA I POSITIVI SONO TANTI...

Articolo del "New York Times" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

lavoratori amazon

Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha citato in giudizio Amazon martedì sera, sostenendo che la società ha fornito una protezione di sicurezza inadeguata per i lavoratori di New York City durante la pandemia e ha fatto ritorsioni contro i dipendenti che hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni.

LA PROCURATRICE DI NEW YORK Letitia James

Il caso si concentra su due strutture di Amazon: un grande magazzino a Staten Island e un deposito di consegna nel Queens. James sostiene che Amazon non è riuscita a sanificare adeguatamente i suoi edifici, ha condotto un contact tracing inadeguato per i casi noti di Covid-19, e "ha intrapreso una rapida azione di ritorsione" per mettere a tacere le lamentele dei lavoratori – scrive il NYT.

i lavoratori di amazon

"I profitti estremi e il tasso di crescita esponenziale di Amazon sono venuti a scapito della vita, della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori di prima linea", ha sostenuto la signora James nella denuncia, presentata alla Corte Suprema di New York.

letitia james procuratore generale new york 4

Kelly Nantel, una portavoce di Amazon, ha detto che l'azienda si preoccupa "profondamente della salute e della sicurezza" dei suoi lavoratori. "Non crediamo che la denuncia del procuratore generale presenti un quadro accurato della risposta di Amazon, leader nel settore, alla pandemia", ha detto la signora Nantel.

La settimana scorsa, Amazon ha citato preventivamente la sig.ra James in un tribunale federale nel tentativo di impedirle di presentare le accuse. L'azienda ha sostenuto che la sicurezza sul posto di lavoro era una questione di legge federale, non statale.

i lavoratori amazon

Nella sua denuncia di 64 pagine la settimana scorsa, Amazon ha detto che le sue misure di sicurezza "superano di gran lunga ciò che è richiesto dalla legge". Ha citato un'ispezione a sorpresa da parte dell'ufficio dello sceriffo di New York City che ha scoperto che Amazon "sembra andare al di là degli attuali requisiti di conformità". L'azienda ha anche dettagliato altre misure di sicurezza che ha adottato, compresi i controlli della temperatura e l'offerta di test Covid-19 gratuiti in loco.

dipendenti amazon

New York, nella sua causa, ha detto che Amazon ha ricevuto una notifica scritta di almeno 250 dipendenti del magazzino di Staten Island che avevano il Covid-19. In più di 90 di quei casi, il dipendente infetto era stato al lavoro nella settimana precedente, ma Amazon non ha chiuso porzioni dell'edificio per fornire un'adeguata ventilazione, come richiesto dallo stato, ha detto.

La signora James ha detto che almeno fino alla fine di giugno, Amazon non ha intervistato i lavoratori infetti per determinare i loro contatti ravvicinati e invece si è basata sulla revisione dei filmati di sorveglianza, che potrebbe richiedere tre giorni e non copre l'intero magazzino. La mancanza di interviste "ha creato un processo molto lungo che non ha identificato i contatti stretti in modo tempestivo", dice la denuncia.

amazon

Ha anche sostenuto che Amazon ha fatto ritorsioni contro Christian Smalls, un lavoratore che l'azienda ha licenziato in primavera. Il signor Smalls aveva sollevato problemi di sicurezza con i manager e ha guidato una protesta pubblica nel parcheggio della struttura di Staten Island.

Amazon ha detto che il signor Smalls è stato licenziato per essere andato sul posto di lavoro per la protesta anche se era in congedo di quarantena pagato dopo essere stato esposto a un collega che era risultato positivo al coronavirus.

CHRISTIAN SMALLS

La documentazione della signora James ha detto che due dipendenti delle risorse umane di Amazon hanno discusso la situazione del signor Smalls per iscritto. I dipendenti hanno detto che pensavano che fosse ingiusto licenziarlo perché non era entrato nell'edificio e perché Amazon non gli aveva detto che la politica di quarantena dell'azienda gli proibiva di stare fuori dalla struttura.

jeff bezos amazon

La signora James ha detto che licenziando il signor Smalls e rimproverando un altro leader della protesta, Amazon ha inviato un messaggio agghiacciante agli altri.

"I dipendenti di Amazon temono ragionevolmente che se fanno reclami legittimi per la salute e la sicurezza sulla risposta di Amazon al Covid-19, Amazon farà ritorsioni anche contro di loro", ha sostenuto.

Lo stato ha detto che Amazon dovrebbe cambiare le sue politiche, condurre la formazione e sottoporsi al monitoraggio della sicurezza, e che dovrebbe pagare i salari persi e altri danni al signor Smalls e offrirgli il suo lavoro indietro.