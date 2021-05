LAVORO COLATO - VOLETE UN IMPIEGO BEN RETRIBUITO E SICURO? ECCO LE 30 PROFESSIONI CON UN BUONO STIPENDIO CHE SARANNO PIÙ RICHIESTE NEI PROSSIMI DIECI ANNI NEGLI STATI UNITI – INGEGNERI, RESPONSABILI MARKETING, RISORSE UMANE E OVVIAMENTE MEDICI E INFERMIERI - CON QUALCHE SORPRESA, COME I MAESTRI DI SCUOLA ELEMENTARE, CHE IN AMERICA HANNO UNA RETRIBUZIONE ANNUALE DI...

Andy Kiersz e Madison Hoff per www.businessinsider.com

Insider ha scoperto 30 lavori ben retribuiti che nel prossimo decennio godranno di una buona crescita occupazionale. Per farlo, abbiamo impiegato le proiezioni occupazionali e i dati salariali del Bureau of Labor Statistics. Di seguito, ecco i 30 migliori lavori del prossimo decennio.

30. Ingegneri industriali

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 30.000

Retribuzione annuale media nel 2020: 88.950 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

29. Responsabili marketing

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 19.100

Retribuzione annuale media nel 2020: 142.170 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

28. Specialisti nell’assistenza agli utenti di computer

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 54.800

Retribuzione annuale media nel 2020: 52. 690 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: università, nessuna laurea

27. Responsabili delle risorse umane

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 46.900

Retribuzione annuale media nel 2020: 63.490 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

26. Maestri di scuola elementare

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 51.400

Retribuzione annuale media nel 2020: 60.940 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

25. Infermieri diplomati

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 65.700

Retribuzione annuale media nel 2020: 48.820 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: formazione post-diploma

24. Logopedisti

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 40.500

Retribuzione annuale media nel 2020: 80.480 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea magistrale

23. Meccanici di macchinari industriali

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 62.300

Retribuzione annuale media nel 2020: 55.490 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: diploma di scuola superiore o equivalente

22. Elettricisti

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 62.200

Retribuzione annuale media nel 2020: 56.900 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: diploma di scuola superiore o equivalente

21. Consulenti su abuso di sostanze stupefacenti, disturbi comportamentali e salute mentale

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 79.000

Retribuzione annuale media nel 2020: 47.660 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

20. Rappresentanti di vendita di servizi (eccetto pubblicità, assicurazioni, servizi finanziari e viaggi)

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 64.200

Retribuzione annuale media nel 2020: 58.770 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: diploma di scuola superiore o equivalente

19. Oftalmologi (eccetto pediatrici) e tutti gli altri medici

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 18.500

Retribuzione annuale media nel 2020: almeno 208.000 dollari (non è disponibile la stima mediana esatta per maggio 2020)

Livello d’istruzione tipico richiesto: dottorato o diploma professionale

18. Direttori dei lavori (edilizia)

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 40.400

Retribuzione annuale media nel 2020: 97.180 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

17. Avvocati

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 32.300

Retribuzione annuale media nel 2020: 126.930 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: dottorato o diploma professionale

16. Analisti della sicurezza informatica

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 40.900

Retribuzione annuale media nel 2020: 103.590 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

15. Fisioterapisti

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 47.000

Retribuzione annuale media nel 2020: 91.010 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: dottorato o diploma professionale

14. Analisti di sistemi informatici

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 46.600

Retribuzione annuale media nel 2020: 93.730 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

13. Assistenti medici

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 39.300

Retribuzione annuale media nel 2020: 115.390 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea magistrale

12. Commercialisti e revisori

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 61.700

Retribuzione annuale media nel 2020: 73.560 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

11. Insegnanti di specializzazioni sanitarie post-diploma

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 52.100

Retribuzione annuale media nel 2020: 99.090 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: dottorato o diploma professionale

10. Tutti gli altri esperti di project management e specialisti di operazioni commerciali

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 79.800

Retribuzione annuale media nel 2020: 77.420 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

9. Responsabili di sistemi informatici e sistemi informativi

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 48.100

Retribuzione annuale media nel 2020: 151.150 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

8. Analisti di gestione

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 93.800

Retribuzione annuale media nel 2020: 87.660 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

7. Analisti delle ricerche di mercato ed esperti di marketing

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 130.300

Retribuzione annuale media nel 2020: 65.810 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

6. Infermieri specializzati

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 110.700

Retribuzione annuale media nel 2020: 111.680 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea magistrale

5. Direttori medici e gestori dei servizi sanitari

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 133.200

Retribuzione annuale media nel 2020: 104.280 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

4. Direttori finanziari

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 108.100

Retribuzione annuale media nel 2020: 134.180 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

3. Direttori generali e responsabili operativi

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 143.800

Retribuzione annuale media nel 2020: 103.650 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

2. Infermieri

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 221.900

Retribuzione annuale media nel 2020: 75.330 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

1. Sviluppatori di software e analisti e collaudatori di controllo di qualità dei software

Nuovi posti di lavoro previsti tra il 2019 e il 2029: 316.000

Retribuzione annuale media nel 2020: 110.140 dollari

Livello d’istruzione tipico richiesto: laurea

Metodo e fonti dei dati

Nei mesi scorsi, la pandemia di coronavirus ha avuto un grande effetto sull’occupazione praticamente in ogni settore. Però, in base ai dati e alle proiezioni del Bureau of Labor Statistics, il futuro del lavoro appare ancora abbastanza roseo per le occupazioni mediche e tecnologiche.

Mentre gli americani sperano di trovare il loro prossimo potenziale lavoro, Insider ha deciso di dare un’occhiata ai lavori ben pagati con un roseo futuro davanti a loro. A tal fine, abbiamo impiegato due insiemi di dati disponibili sul sito del Bureau of Labor Statistics.

Il programma Employment Projections del Bureau of Labor Statistics pubblica stime per la crescita occupazionale in centinaia di occupazioni. La versione più recente mette a confronto quante persone hanno lavorato in ciascuna occupazione nel 2019 con le proiezioni del Bureau per il 2029. Il BLS specifica che queste stime non calcolano l’impatto che la pandemia di coronavirus ha avuto sull’occupazione.

Il BLS ha però pubblicato due proiezioni alternative che includono l’impatto della pandemia per vedere come gli effetti economici di lungo periodo possono influenzare la crescita occupazionale nei vari lavori. Le stime relative a ogni proiezione potrebbero non corrispondere esattamente ai risultati del prossimo decennio, ma possono fornire un senso di dove si potrebbe osservare la crescita occupazionale.

Abbiamo unito queste proiezioni di crescita occupazionale con le ultime medie salariali annuali di maggio 2020 per ogni occupazione fornite dal programma Occupational Employment and Wage Statistics del Bureau (già programma Occupational Employment Statistics) usando la media geometrica dei due numeri per trovare gli incarichi che sia in crescita, sia ben pagati.

Dal momento che ci siamo concentrati sui lavori ben pagati, abbiamo ristretto la nostra classifica alle occupazioni con medie salariali per il 2020 superiori alla mediana di 41.950 dollari.

