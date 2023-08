“ALGORITMO? MIO DIO! NON CI SONO ALGORITMI. NON SAPPIAMO CHI COMPRA I NOSTRI BIGLIETTI A 20, 30, 40 EURO” - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RYANAIR, EDDIE WILSON, TUONA CONTRO IL DECRETO VOLI: “E' RIDICOLO, ILLEGALE. NON FACCIAMO PROFILLI DEI NOSTRI CLIENTI. COME POTREMMO? PENSO CHE QUESTE PERSONE CHE DICONO QUESTE COSA HANNO GUARDATO TROPPO NETFLIX, NON VIVONO NEL MONDO REALE"

Eddie Wilson

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Algoritmo? Mio Dio! Non ci sono algoritmi. Non sappiamo chi compra i nostri biglietti a 20, 30, 40 euro. Non facciamo profilli dei nostri clienti. Come potremmo? Penso che queste persone che dicono queste cosa hanno guardato troppo Netflix, non vivono nel mondo reale. Noi iniziamo offrendo i prezzi più bassi e poi andiamo su progressivamente". Così l'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, spiegando che "non possiamo convincere la gente a volare con noi se non vogliono, solo il prezzo li può convincere ed è per questo che abbiamo tanto successo. Da anni offriamo i prezzi più bassi".

Ryanair: Wilson,mai fatto cartello, affermazioni spazzatura

bagagli a mano ryanair 2

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Ryanair ha raggiunto oltre 185 milioni di passeggeri perché abbiamo abbassato i prezzi e diamo valore, non abbiamo bisogno di parlare con compagnie incompetenti. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con qualcuno in Ita". Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, in una intervista all'ANSA, sottolineando che chi dice che Ryanair abbia fatto cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, come per esempio il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, "dice spazzatura, nient'altro che spazzatura".

Ryanair, decreto su voli è ridicolo, illegale, cancellarlo

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato". Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, in una intervista all'ANSA, parlando della parte sul caro voli del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, sottolineando che "se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia".

ryanair 1 bagagli a mano ryanair 3