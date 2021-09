“ALITALIA E’ SEMPRE STATA UNA COMPAGNIA DI MERDA” – O’ LEARY, CEO DI RYANAIR, RIBADISCE DI NON ESSERE INTERESSATO AD ACQUISIRE IL BRAND DI ALITALIA: “ITA CON UNA DIMENSIONE INFERIORE DEL 60% RISPETTO ALLA VECCHIA ALITALIA È DESTINATA A FALLIRE. SOLO NOI POSSIAMO AIUTARE IL PAESE A RECUPERARE TRAFFICO DOPO LA CRISI. E ANNUNCIA RICORSO AL TRIBUNALE UE CONTRO IL VIA LIBERA DI ITA DA PARTE DI BRUXELLES...

1 - O'LEARY (RYANAIR): DISINTERESSATI A ITA ,FALLIRÀ

Mara Monti per il Sole 24 Ore

michael o leary 3

Ryanair prevede di raggiungere 100 milioni di passeggeri trasportati entro la fine dell'anno fiscale che scade il prossimo marzo e tornare alla piena operatività durante la stagione autunnale. A dirlo è il ceo di Ryanair, Michael O' Leary nel corso di una conferenza stampa a Milano: «In questi mesi estivi la ripresa si sta mostrando significativa consentendo a Ryanair di recuperare più velocemente di altre compagnie aeree».

Secondo gli ultimi dati, il vettore low cost ad agosto ha trasportato 11,2 milioni di passeggeri (erano 14 milioni ad agosto del 2019 e 5,3 milioni a giugno di quest' anno) e ne prevede almeno 10 milioni al mese a partire da settembre. Numeri che fanno ben sperare, ma per superare i livelli toccati prima della pandemia bisognerà aspettare il 2026 data entro la quale Ryanair prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri dai 150 milioni del 2019. «Le vaccinazioni e il green pass stanno aiutando a sostenere il traffico estivo e con esso il bilancio: per l'anno in corso potremmo avvicinarci a chiudere in pareggio o con una piccola perdita.

ALITALIA ITA

Per il 2022 stimiamo una forte ripresa dei volumi che si attesteranno su livelli superiori a quelli visti prima della pandemia», ha aggiunto O' Leary. «L'Italia è il principale mercato europeo di Ryanair fuori dal Regno Unito e prevediamo di superare i 40 milioni di passeggeri pre-Covid entro il prossimo anno. Il paese deve sfruttare l'occasione della ripresa - ha continuato il ceo - e guadagnare posizioni rispetto a concorrenti come Spagna e Grecia.

ITA non può essere di aiuto perché con una dimensione inferiore del 60% rispetto alla vecchia Alitalia è destinata a fallire: solo noi possiamo aiutare il paese a recuperare traffico dopo la crisi e in Italia abbiamo già investito 8 miliardi di dollari senza aiuti di Stato e con 200 aerei basati entro entro il prossimo anno».

michael o leary old style

Il ceo di Ryanair nel ribadire di non essere interessato ad acquisire il brand di Alitalia, ha chiesto alle autorità italiane di liberare gli slot della compagnia italiana a Milano Linate, Malpensa, Fiumicino per metterli a disposizione delle altre compagnie aeree, oltre a reiterare la richiesta di abolizione della tassa addizionale comunale. Per accelerare la ripresa, ieri l'incontro tra O' Leary e il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma per studiare insieme le misure per l'emergenza sanitaria e le procedure di certificazione per il green pass.

boeing ryanair

Nel confermare l'interesse per l'Italia, Ryanair aprirà 9 rotte (5 da Bergamo Orio al Serio e 4 da Malpensa) e 5 da Roma con 550 collegamenti per l'operativo invernale di cui 100 le rotte domestiche. Ad ottobre, poi, sarà inaugurata la nuova base di Torino dopo quella di Treviso portando a 16 le basi in Italia e 29 aeroporti. Insieme alle nuove rotte, la compagnia low cost ha annunciato 800 nuove assunzioni tra piloti, personale di cabina e ingegneri in Italia ed è alla ricerca di un country manager: per una sola posizione sono già arrivati 3mila curricula. Entro la fine di ottobre la decisione.

2 - RYANAIR ASPETTERÀ ANCHE ANNI CHE PREZZO JET 'MAX' DI BOEING SCENDA - O'LEARY

Gavin Jones e Angelo Amante per Reuters

michael o leary

Ryanair è disposta ad aspettare anni, se necessario, prima di piazzare un nuovo grande ordine con Boeing perché al momento i prezzi sono troppo alti.

Lo ha detto a Reuters l'amministratore delegato Michael O'Leary in un'intervista in cui ha anche minimizzato la possibilità di un accordo con la rivale Airbus.

La compagnia aerea irlandese, uno dei maggiori clienti di Boeing, ha fatto sapere lunedì di aver chiuso i colloqui per l'acquisto di jet 737 Max 10 del valore di decine di miliardi di dollari a causa di differenze sui prezzi.

O'Leary ha dichiarato che Ryanair non avrebbe sprecato tempo in discussioni con Boeing sul Max 10 "per due, quattro, sei, otto o 10 anni - fino a quando non si arriverà alla prossima crisi".

(INTERVISTA COMPLETA: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-ryanair-ready-wait-years-boeing-cut-max-price-says-oleary-2021-09-08/)

3 - O’LEARY (RYANAIR): «FAREMO RICORSO, ITA DEVE PAGARE I DEBITI DI ALITALIA»

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

Leonard Berberi per corriere.it

Ryanair non vede l’ora del decollo di Italia Trasporto Aereo al posto di Alitalia. Ma pensa che il passaggio di consegne non possa avvenire senza alcun costo per la newco pubblica dal momento che avvia le operazioni utilizzando gli asset di un’Alitalia che secondo la Commissione europea ha ricevuto aiuti di Stato illegali. Per questo intende fare ricorso al Tribunale Ue contro il via libera di Ita da parte di Bruxelles.

IL SITO DI ITA

È quanto anticipa al Corriere della Sera in una lunga intervista a Milano Michael O’Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair che include oltre al colosso low cost irlandese anche le maltesi Malta Air e Lauda e la polacca Buzz. Nel capoluogo lombardo O’Leary ha annunciato nove nuove rotte nei prossimi mesi, cinque da Bergamo-Orio al Serio e quattro da Milano Malpensa, più altre cinque dagli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino).

Nella stagione invernale 2021-22 Ryanair opererà oltre 2.100 rotte in Europa e prevede di ritornare ai livelli pre-Covid già l’estate prossima a Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio.

personale alitalia

«Senza addizionale comunale potremmo basare altri 49 aerei e arrivare a 60 milioni di passeggeri», dice O’Leary riferendosi ai 6,5 euro pagati per ogni viaggiatore in partenza (7,5 euro dagli scali della Capitale, ndr). Ryanair è da tempo il primo vettore in Italia per traffico. «Molte persone faranno le loro vacanze estive ancora in Europa nel 2022», prevede l’ad. «L’Italia ha il prodotto migliore e gli aeroporti migliori di Spagna, Grecia e Portogallo per accogliere i turisti». A ottobre la low cost annuncerà anche il nome del suo country manager in Italia. «Abbiamo ricevuto finora tremila candidature per un posto», dice.

Com’è andata l’estate nel suo complesso?

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

«Abbiamo toccato il -15% del 2019, ci siamo insomma avvicinati ai valori prima della pandemia. Nella stagione invernale prevediamo di mettere in vendita gli stessi sedili pre-Covid, ma ci aspettiamo un tasso di riempimento inferiore, attorno al 90%, e 10 milioni di viaggiatori imbarcati al mese fino a dicembre.

E in Italia?

«La ripresa c’è stata davvero a luglio: il traffico è composto per il 75% da flussi internazionali per il 25% da quelli nazionali. Ma questo inverno cresceremo sul domestico anche perché la nuova Alitalia sarà più piccola. Penso che andremo verso un 60% internazionale e 40% nazionale. Stiamo costruendo il network domestico con più di cento rotte».

RYANAIR

Parteciperete alla gara per il brand di Alitalia?

«No».

Però ci avete fatto un pensiero...

«Sì, ma solo come azione di disturbo, per tentare di far pagare a Ita di più per rilevare il marchio».

E perché non parteciperete?

«Siamo grandi e famosi in Italia, non abbiamo bisogno di quel nome. Certo, Alitalia è tra i brand più famosi d’Italia, ma è sempre stata una compagnia di m... Ma ora non vediamo l’ora che il passaggio di consegne tra Alitalia e Ita avvenga nel modo più rapido possibile. In Ryanair siamo impegnati a tornare ai valori pre-Covid e chissà forse siamo diventati più vecchi e maturi».

(...)

michael o'leary ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO