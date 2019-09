23 set 2019 16:54

“ANDARE ALL’ENI NON SAREBBE UNA PROMOZIONE” - L’AD DI ENEL STARACE NON HA INTENZIONE DI CIUCCIARSI IL CANE A SEI ZAMPE NELLA NUOVA INFORNATA DI NOMINE: “NON C’ENTRO NIENTE E NON VEDO PERCHÉ DOVREI ESSERE MESSO IN QUESTA SITUAZIONE. MI PIACE ENEL E SAREI FELICE DI RIMANERE” - “PARTE DELLE COSE CHE ABBIAMO FATTO SONO DOVUTE A ME E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ABBIAMO ANCORA TANTE COSE DA FARE…”