“IL CAPITALISMO AMERICANO SI STA DISINTEGRANDO DAVANTI AI NOSTRI OCCHI" - E SAPETE CHI LO DICE? NON UN TURBO-MARXISTA MA KEN GRIFFIN, IL FONDATORE DELL'HEDGE FUND “CITADEL”, CRITICANDO IL SALVATAGGIO DI SILICON VALLEY BANK: “C'È STATA UNA PERDITA DI DISCIPLINA FINANZIARIA, COLPA DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA CHE NON HANNO VISTO QUANTO STAVA ACCADENDO…”

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Il capitalismo americano "si sta disintegrando davanti ai nostri occhi". Lo afferma Ken Griffin, il fondatore dell'hedge fund Citadel, criticando il salvataggio di Silicon Valley Bank. Con il governo che ha salvato tutti i depositi di Svb c'è stata "una perdita di disciplina finanziaria", mette in evidenza in un'intervista al Financial Times criticando le autorità di vigilanza per non aver visto quanto stava accadendo. "Dormivano alla guida", dice. Le sue parole si contrappongono a quelle di Bill Ackman, altro manager di hedge fund di alto profilo che invece aveva esortato le autorità americane a garantire tutti i depositi.

