"CI SARÀ UN TRACOLLO ECONOMICO SE LE AUTORITÀ AMERICANE NON AGIRANNO" - IL MANAGER DI HEDGE FUND BILL ACKMAN PREVEDE UNA CATASTROFE, IN SEGUITO AL COLLASSO DI SILICON VALLEY BANK

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Il manager di hedge fund Bill Ackman prevede un "tracollo economico" lunedì in seguito al collasso di Silicon Valley Bank a meno che le autorità americane non agiscano per corregge quello che potrebbe rivelarsi un "errore irreversibile", ovvero far fallire la banca americana. "Il governo" ha poche ore per correggere un "errore irreversibile. Consentendo a Svb di fallire senza tutelare tutti i depositi, il mondo scopre cosa sono i depositi non assicurati.

A meno che JPMorgan, Citigroup o Bank o America non acquistino Sb prima di lunedì, cosa altamente improbabile, o a meno che il governo non garantisca tutti i depositi della banca" ci sarà una corsa a ritirare i depositi non assicurati da tutte le "istituzioni importanti a livello di sistema", avverte Ackman. La Federal Deposit Insurance Corp, l'agenzia di assicurazione dei depositi che ha preso il controllo di Svb, assicura depositi fino a 250.000 dollari.

Svb: analisti, rischio crisi bancaria senza piano per depositi

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Joe Biden rischia una catastrofica crisi bancaria che potrebbe complicare la sua corsa alla Casa Bianca nel caso in cui il governo non riesca a orchestrare un piano per salvare tutti i depositi presso Silicon Valley Bank prima di lunedì. Secondo alcuni analisti, il rischio è una corsa a ritirare i depositi assicurati in tutte le banche, mettendo a rischio soprattutto quelle piccole. Le banche infatti non hanno i depositi dei clienti in caveau o cassaforte, ma li prestano a imprese e individui. Quindi in caso di corsa al ritiro, le banche piccole e regionali potrebbero trovarsi in difficoltà.