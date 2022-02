“DAVID ROSSI ERA UN FRATELLO, UN AMICO” - L’EX PRESIDENTE DI MPS, GIUSEPPE MUSSARI, È STATO SENTITO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE SULLA MORTE DEL MANAGER DI MPS: “NON GLI HO MAI CONFIDATO NULLA, MA SE C’ERA BISOGNO DI UN AMICO, LUI C’ERA. LO FECI ASSUMERE IO PERCHÉ ERA IL PIÙ BRAVO. RITENGO NON SAPESSE NULLA DELLE OPERAZIONI 'ALEXANDRIA' E 'SANTORINI'” - MA NON HA NIENTE DA DIRE SULL'INTERCETTAZIONE PUBBLICATA DALLE "IENE"? SECONDO QUELLA REGISTRAZIONE, QUANDO L'EX SENATORE DI FORZA ITALIA GIANCARLO PITTELLI FU ARRESTATO PER LA PRIMA VOLTA, MUSSARI ERA NEL SUO STUDIO...

LA FOTO DI ANTONINO NASTASI NEL VICOLO DOVE SI TROVAVA IL CORPO DI DAVID ROSSI

1 - MORTE ROSSI: MUSSARI, DAVID ERA UN FRATELLO, AMICO PER ME

(ANSA) - "David Rossi era un fratello, un amico. Lo feci assumere perché nel suo lavoro era il più bravo di tutti".

Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Mussari, audito stamani dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, leggendo una lettera scritta da lui stesso alla vedova e ad affermazioni di un interrogatorio alla guardia di finanza. "Non gli ho mai confidato nulla, ma se c'era bisogno di un amico, lui c'era", ha anche detto Mussari.

GIUSEPPE MUSSARI

Giuseppe Mussari, già presidente del Monte dei Paschi di Siena, ha letto una lettera scritta alla vedova di David Rossi e alcune affermazioni di un interrogatorio di Rossi alla guardia di finanza.

Mussari ha ricordato che i rapporti con David Rossi sono nati nell'ambito di Siena e si sono fatti più stretti in un rapporto diventato di amicizia e anche di lavoro, tuttavia ha ribadito Mussari "feci assumere Rossi perché era il più bravo".

2 - MORTE ROSSI: VIA AUDIZIONE MUSSARI DAVANTI COMMISSIONE

antonino nastasi davanti alla commissione d'inchiesta sulla morte di david rossi 7

(ANSA) - E' iniziata alle 10.40 l'audizione di Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione della banca senese deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio

3 - MORTE ROSSI: MUSSARI, VENIVA IN CDA SOLO PER COMUNICAZIONE

(ANSA) - "David Rossi avrà partecipato a un cda di Mps, quando avrà dovuto esporre le linee guida sulla comunicazione o a un nuovo spot della banca che sarebbe andato in onda", "Rossi altrimenti non partecipava ai cda" della banca. Lo ha detto Giuseppe Mussari rispondendo alla Commissione parlamentare d'inchiesta rispetto al suo periodo di presidenza di Mps.

GIUSEPPE MUSSARI GIULIANO AMATO E FRANCO CECCUZZI GUARDANO IL PALIO DALLA FINESTRA DELLA FONDAZIONE MPS

Alla domande sulle informazioni cui aveva accesso Rossi, Mussari ha detto che "aveva le informazioni che doveva veicolare verso il pubblico", fuori dalla banca, come capo della comunicazione di Mps. All'obiezione che forse la presenza di Rossi ai cda non sarebbe stata verbalizzata, Mussari ha ribadito: "David Rossi non ha partecipato ai cda, perché io c'ero. Non è che non risulta dai verbali - ha rimarcato Mussari -: lui non c'era ai cda se non per questioni afferenti al suo settore", della comunicazione.

Successivamente, rispondendo a un altro commissario, l'on. Cenni, sul ruolo di David Rossi in banca Mps e quali informazioni poteva avere accesso, sempre Mussari ha detto che "Rossi non ha partecipato a riunioni di top management se non per questioni afferenti ad area di competenza", inoltre " non ho conoscenza che lui avesse informazioni su operazioni della banca".

DAVID ROSSI

"David Rossi non aveva deleghe, era il responsabile della comunicazione - ha detto Mussari - e in questo ruolo semmai aveva capacità di impegnare la banca con terzi per spese a importi stabiliti", "step per step, in relazione a elementi quantitativi crescenti. Per un primo step poteva decidere da solo la spesa, per uno step successivo rivolgersi a organismi predeterminati della banca per importi più alti"

4 - MORTE ROSSI: MUSSARI,DAVID NON SAPEVA DI OPERAZIONI INDAGATE

(ANSA) - "Ritengo che David Rossi nulla sapesse delle operazioni Alexandria e Santorini, oggetto di indagine della procura di Siena.

giuseppe mussari fabrizio viola lorenza pieraccini iene david rossi

Ritengo che nulla ne sapesse. Era già stato interrogato, non credo avesse cose di chissà quale significato, di chissà quale rilevanza da riferire. I suoi computer, i suoi strumenti elettronici, la sua posta, sono stati analizzati, da qui nulla è emerso nei fascicoli che mi riguardano, ma ritengo neanche in altri fascicoli altrimenti sarebbero inevitabilmente emersi". Lo ha detto Giuseppe Mussari alla Commissione d'inchiesta sulla morte di Rossi sulle email del capo della comunicazione all'ad Viola in cui avrebbe manifestato un forte disagio personale nei giorni in cui era stato interrogato.

