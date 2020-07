“FERROVIE? NEGLI ULTIMI DUE ANNI HA RAGGIUNTO I MIGLIORI RISULTATI DELLA SUA STORIA” - L’AD GIANFRANCO BATTISTI: “ABBIAMO GENERATO VALORE CONDIVISO PER 10,4 MILIARDI DI EURO NEL NOSTRO PAESE” - IL LANCIO DI “RAILPOST.IT” DURANTE L’INCONTRO CON I GIOVANI DIPENDENTI DEL GRUPPO

Da “il Messaggero”

Un nuovo blog di racconti, esperienze, progetti: si chiama railpost.it ed è stato presentato ieri durante l' incontro che l' amministratore delegato di Fs Italiane, Gianfranco Battisti, ha avuto con i giovani dipendenti talentuosi del gruppo, di cui circa la metà donne.

Battisti ha illustrato il nuovo modello di business del gruppo che si fonda su «sostenibilità, innovazione e digitalizzazione a supporto delle infrastrutture nel nostro Paese e anche all' estero».

Sottolineando come «negli ultimi due anni Fs Italiane abbia raggiunto i migliori risultati della sua storia». «Abbiamo generato valore condiviso per 10,4 miliardi di euro nel nostro Paese. Vogliamo creare le condizioni di sviluppo e accessibilità laddove c' è più bisogno» ha continuato. Tra gli obiettivi del gruppo c' è la formazione di una nuova generazione di green manager del futuro.

LE PAROLE CHIAVE

Durante l' incontro, nell' auditorium della sede storica del Gruppo Fs di villa Patrizi a Roma, ognuno ha proposto una parola chiave per progettare il futuro dell' azienda. Un vero e proprio dialogo interattivo e costruttivo, con alla base una visione condivisa green. Una sorta di patto condiviso tra giovani e management.

A questo fine i ragazzi hanno individuato delle key words: #Innovazione, #Integrazione, #Sostenibilità, #MadeInItaly, #ContinuousAuditing, #LavoroDiSquadra, #OsmosiDelleIdee e #Integrated&SharingMobility ovvero le nuove scelte di governance aziendale, secondo il principio di trasparenza e in linea con i 17 Sustainable Development Goals dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite a cui il Gruppo FS aderisce.

