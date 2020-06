“HUAWEI È UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE” – L’EX CAPO DI GOOGLE ERIC SCHMIDT È CONVINTO CHE I CINESI ABBIANO USATO IL COLOSSO TECNOLOGICO PER SPIARE GLI USA: “NON C’È DUBBIO CHE LE INFORMAZIONI DEI ROUTER SIANO FINITE NELLE MANI DELLO STATO. COMUNQUE SIA SUCCESSO, SIAMO SICURI CHE È SUCCESSO” – DALLA MULTINAZIONALE LA SOLITA RISPOSTA: “TUTTO FALSO. SIAMO UNA SOCIETÀ PRIVATA IN MANO AI DIPENDENTI” (NON È PROPRIO COSÌ…)

DAGONEWS

eric schmidt

L'ex CEO di Google Eric Schmidt pensa che la Cina abbia usato Huawei per spiare gli Stati Uniti. Parlando durante un programma radiofonico alla BBC Schmidt ha detto di non avere dubbi che “Huawei abbia intrapreso alcune pratiche inaccettabili nella sicurezza nazionale. Non c'è dubbio che le informazioni dei router Huawei alla fine siano finite nelle mani di quello che sembrerebbe essere lo stato", ha aggiunto, "comunque sia successo, siamo sicuri che sia successo".

VICTOR ZHANG HUAWEI

Il capo britannico di Huawei, Victor Zhang, ha risposto, come al solito, tacciando le accuse di essere “semplicemente non vere. Huawei è una società privata, posseduta al 100% dai suoi dipendenti. Huawei è indipendente da qualsiasi governo, incluso il governo cinese".

Ma siamo sicuri che sia così? L’anno scorso due professori americani hanno scritto un lungo paper confutando questa teoria, come spiegava un articolo di “MF”.

HUAWEI

Chi è il vero proprietario di Huawei?

Da www.milanofinanza.it

In una piccola stanza dalla moquette grigia in uno dei suoi campus, Huawei tiene un registro stampato in 10 volumi sotto una teca di vetro. Contiene i nomi di quasi 100 mila dipendenti che dice siano gli unici azionisti dell'azienda. Con i nomi, i numeri di identificazione, i dipartimenti e il totale delle azioni possedute.

ERIC SCHMIDT

Ecco la prova, dice Huawei, che i suoi dipendenti, non lo Stato, sono i suoi proprietari. Ma è proprio così? Christopher Balding e Donald Clarke, due professori americani, hanno scritto un lungo paper confutando questa posizione. Balding è Associate Professor of Economics alla Fulbright University Vietnam, Fulbright School of Public Policy and Management, mentre Clarke è Professor of Law and David Weaver Research Professor alla George Washington University Law School.

In sintesi, ecco i risultati del loro report:

HUAWEI

- La società operativa Huawei è posseduta al 100% da una holding, che a sua volta è a sua volta posseduta all'1% circa dal fondatore di Huawei, Ren Zhengfei , e al 99% da un'entità chiamata "comitato sindacale" della holding.

- Non si sa nulla delle procedure di governance interna del comitato sindacale. Non si sa chi sono i membri del comitato o altri leader sindacali, né come vengono selezionati.

- Gli iscritti al sindacato non hanno alcun diritto sui beni detenuti dal sindacato stesso.

eric schmidt

- Quelle che sono state chiamate "azioni dei dipendenti" in Huawei sono al massimo degli interessi contrattuali in un piano di partecipazione agli utili.

- Data la natura pubblica dei sindacati in Cina, se la quota di proprietà del comitato sindacale è autentica e se il sindacato e il suo comitato funzionano generalmente come gli altri sindacati in Cina, allora Huawei può essere considerata effettivamente di proprietà statale.

HUAWEI - LA SEDE DI SHENZEN

- Indipendentemente da chi, in senso pratico, possiede e controlla Huawei, è chiaro che i dipendenti non sono tra questi.

Che cos'è la proprietà?

Per i due professori, è importante chiarire prima di tutto il motivo per cui ci si preoccupa della proprietà. Ovviamente, le etichette formali non sono importanti in questo caso. Le persone si preoccupano di chi possiede Huawei perché vogliono capire chi esercita il controllo su Huawei e quali sono i loro incentivi e motivazioni.

Pertanto, la nostra analisi di chi possiede Huawei esaminerà le questioni di controllo e di interesse economico. Chi decide cosa farà Huawei e chi sopporta le conseguenze economiche di queste azioni? Se si tratta della stessa persona, possiamo chiamare pragmaticamente quella persona il proprietario.

eric e wendy schmidt

Nella misura in cui gli attributi di controllo e di rischio sono separati, allora ci troviamo di fronte a una proprietà divisa o incompleta. Tuttavia, poiché coloro che chiedono "Chi possiede Huawei" sono solitamente più preoccupati di chi la controlla piuttosto che di chi trae vantaggio dalle sue operazioni, lo schema di partecipazione agli utili dei dipendenti che descriviamo di seguito non suggerisce che si tratti di proprietà in questo senso.

La piramide societaria

Per i due docenti Usa, Huawei deve essere intesa come un ombrello che ricopre più di un'entità. Attualmente esiste una società operativa denominata Huawei Technologies, Inc. (Huawei Tech"), che è l'entità che si occupa effettivamente di produzione e presumibilmente quella che ha un gran numero di dipendenti.

REN ZHENGFEI 1

Tuttavia, non è questa l'entità che parla di sé sul sito web www.huawei.com e di cui pubblica un rapporto annuale. L'entità presente è un'altra società, chiamata Huawei Investment & Holding Co. ("Huawei Holding"). Le holding tipicamente non hanno un gran numero di dipendenti; esistono per comodità legale, non per produrre cose.

Huawei Tech è una società a responsabilità limitata con un unico azionista, una delle due forme societarie di base del diritto societario cinese, ed è posseduta al 100% da Huawei Holding, che a sua volta ha solo due azionisti: Ren Zhengfei, il fondatore, con "quasi l'1,14%" e un'entità chiamata Huawei Investment & Holding Company Trade Union Committee ( "Huawei Holding TUC") con il restante 98.86%.

xi jinping ren zhengfei

Si noti che Huawei Holding TUC non è un sindacato di per sé, ma è un comitato sindacale. Si noti inoltre che non è associato a Huawei Tech, ma è, per i suoi termini, associato a Huawei Holding. Molto poco si sa della struttura di governance interna di Huawei Holding TUC: che cosa dicono i suoi documenti costituzionali, chi prende decisioni in suo nome, o anche se si tratta in realtà di un sindacato, di un organo intersindacale (un comitato sindacale è diverso da un sindacato), o di qualcos'altro completamente diverso ma con un nome fuorviante.

Di che cosa sono proprietari i dipendenti

Balding e Clarke ricordano che la struttura che oggi Huawei definisce "di proprietà dei dipendenti" ha una lunga storia. La loro ricostruzione si basa su articoli dei media cinesi on-line. Queste relazioni in genere non citano fonti scritte per le loro affermazioni e talvolta contengono un linguaggio identico, il che suggerisce che una relazione si limita a ripetere quanto detto in una relazione precedente invece di scoprire i fatti.

further future eric schmidt di google

Pertanto, sostengono gli autori, non possono essere considerati del tutto affidabili. Tuttavia, le loro ricerche confermano le grandi linee di ciò che riferiscono. Queste grandi linee guida non sono state messe in discussione da Huawei, per quanto è dato di sapere.

E' bene partire dalla conclusione, su cui tutti i media cinesi e i record del database aziendale sono d'accordo: i dipendenti delle società del gruppo Huawei non possiedono effettivamente azioni né in Huawei Tech né in Huawei Holding. Invece, essi possiedono, tramite un contratto, una sorta di azione virtuale che permette loro di partecipare agli utili.

REN ZHENGFEI

Ma questa azione virtuale è un diritto contrattuale, non un diritto di proprietà; non dà al titolare alcun diritto di voto né in Huawei Tech né in Huawei Holding, non può essere trasferita e viene annullata quando il dipendente lascia l'azienda, con riserva di un pagamento di riscatto da parte di Huawei Holding TUC a un basso prezzo fisso. Questa proprietà virtuale non ha nulla a che fare con il capitale o il controllo. Si tratta semplicemente di un sistema di incentivazione con la partecipazione agli utili.

ren zhengfei 5

A suffragare questa ricostruzione, sostengono gli autori, sono anche atti giudiziari in occasione di cause intentate dai dipendenti stessi: In un caso del 2016, un dipendente ha dichiarato di avere diritto alle azioni virtuali sulla base di un documento emesso da Huawei Holding. L'imputato, la Huawei Tech, ha sostenuto con successo che il dipendente non aveva in tal modo dimostrato che la Huawei Tech gli doveva nulla

In un caso del 2018 a Shanghai che coinvolgeva un dipendente Huawei in una controversia sui beni matrimoniali, Huawei (l'entità esatta non è stata specificata dal tribunale) ha presentato una lettera in cui si affermava che ciò che il dipendente possedeva erano "azioni virtuali limitate che non potevano essere trasferite o possedute da nessun altro diverso dai dipendenti.

La società predecessore di Huawei Tech, chiamata Shenzhen City Huawei Technologies, Inc. ( "Shenzhen Huawei"), è stata fondata nel 1987 da Ren Zhengfei e da altri cinque soci, che inizialmente avevano azioni uguali. Nel 1990, la società ha iniziato a distribuire azioni ai dipendenti.

LA GUERRA DI DONALD TRUMP A HUAWEI

Tutte le fonti sembrano concordare sul fatto che nel 1997 la partecipazione azionaria di Shenzhen Huawei è stata oggetto di un'importante ristrutturazione. Nell'ambito della quale le azioni di proprietà dei dipendenti (compresi i dipendenti di una controllata di Shenzhen Huawei) venivano ad essere detenute in una sorta di trust dai rispettivi sindacati aziendali, che apparentemente detenevano il titolo formale delle azioni ed esercitavano il diritto di voto.

Quando il fumo si è diradato, nel 2000, è emerso che l'azienda era stata ribattezzata Huawei Tech, di cui Ren Zhengfei possedeva circa l'1% e il restante 99% era di proprietà di Huawei Tech Trade Union (attenzione, non Huawei Holding TUC, e non un comitato sindacale).

ren zhengfei 3

I funzionari di Huawei hanno recentemente confermato questo resoconto, fornendo al Los Angeles Times i nomi e le occupazioni dei cinque co-investitori iniziali. Secondo Huawei, tutti hanno cancellato le loro azioni tra il 1991 e il 2000, ma il Times non è riuscito a trovare una sola delle cinque persone citate. Secondo un'altra fonte (Liu Ning 2013) gli azionisti iniziali erano tutte organizzazioni, non persone fisiche: la Shenzhen City Huawei New Technology Joint Stock Corporation, la Shenzhen City Huawei New Technology Joint Stock Corporation Trade Union e la Shenzhen City Huawei Technologies, Inc.

MEME SU GOOGLE E HUAWEI

Infine, nel 2001, in base a un piano esplicitamente etichettato "Misure provvisorie per l'amministrazione . del Piano di stock option virtuale di Huawei Technologies, Inc, le azioni di proprietà dei dipendenti di Huawei Tech o della società che l’ha preceduta, detenute in una sorta di trust dal sindacato Huawei Tech, furono scambiate con azioni virtuali di Huawei Tech.

BORIS JOHNSON USA UN TELEFONO HUAWEI

Nel 2003, venne fondata Huawei Holding ed è diventata azionista di Huawei Tech. Ren Zhengfei si è ritirato come azionista di Huawei Tech ed è stato sostituito da Ji Ping, il vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, che deteneva lo 0,01%. Il resto era detenuto da Huawei Holding. Ren Zhengfei è diventato azionista all'1% di Huawei Holding; il resto era di proprietà di Huawei Holding TUC. Le partecipazioni dei dipendenti in Huawei Tech, sotto forma di azioni, azioni virtuali o stock option virtuali, sono state convertite in partecipazioni in Huawei Holding.

meng wanzhou con il braccialetto elettronico

Dal 2001 circa fino al 2011, le banche di Shenzhen erano disposte a prestare grandi somme ai dipendenti di Huawei per finanziare i loro acquisti di azioni virtuali e stock options. A incassare sembra essere stato il proprietario del 99%, la Huawei Holding TUC, che presumibilmente ha poi incanalato i fondi alla Huawei Holding, e quindi alla Huawei Tech. Una fonte calcola l'importo raccolto in questo modo pari a 26 miliardi di yuan, un'altra fonte a oltre 10 miliardi di yuan.2 Quando i dipendenti hanno acquistato azioni virtuali, gli è stato richiesto di firmare un contratto, la cui unica copia è stata poi conservata dall'azienda. Non hanno ricevuto alcuna prova fisica della proprietà delle azioni o dei diritti di partecipazione virtuale.

Nel 2004, Ji Ping ha cessato di essere azionista di Huawei Tech; Ren Zhengfei è riapparso come azionista. Nel maggio 2006, ha preso piede l'attuale configurazione proprietaria: Huawei Holding è diventata l'unico azionista di Huawei Tech e Ren Zhengfei è diventato l'unico azionista persona fisica dell'intero gruppo Huawei. A quanto pare anche Ren aveva (e conserva ancora oggi) il potere di veto sulle risoluzioni del consiglio di amministrazione di Huawei Tech.

Nel 2013, Huawei ha lanciato un nuovo tipo di piano di incentivazione azionaria virtuale che prevede opzioni azionarie virtuali. Queste apparentemente hanno gradualmente sostituito il vecchio tipo di azioni virtuali.

Huawei Holding e Huawei Holding TUC

GOOGLE ANDROID VS HUAWEI

Poiché Huawei Holding TUC è l'unica entità diversa da Ren Zhengfei a detenere azioni della Huawei Holding, unico proprietario di Huawei Tech, seconmdo i due docenti autori del report la chiave per comprendere la proprietà del gruppo Huawei risiede nella comprensione di che cos’è Huawei Holding TUC. Cosa difficile da fare. Non ci sono statuti o atti costitutivi di Huawei Holding TUC pubblicamente disponibili per comprendere le sue strutture formali di governance, per non parlare di quelle effettive. Supponendo, tuttavia, che si tratti di una vera e propria organizzazione sindacale, per Balding e Clarke si possono trarre alcune conseguenze.

IL CASO GOOGLE HUAWEI BY OSHO

In primo luogo, il comitato sindacale in questione è associato a Huawei Holding, non a Huawei Tech. Poiché la Huawei Holding ha solo poche centinaia di dipendenti , ciò significa che solo questi dipendenti potrebbero essere membri del sindacato della Huawei Holding e avere una voce (anche se solo formale) nelle sue decisioni. Gli altri circa 188 mila dipendenti del gruppo Huawei sarebbero membri di diversi sindacati.

Ma andando avanti si supponga che i dipendenti di Huawei Tech e gli altri del gruppo Huawei possano essere membri del sindacato Huawei Holding. Non è probabilmente una questione importante. Le decisioni del Huawei Holding TUC sono probabilmente motivate o dalla struttura di voto descritta in seguito, che comprende tutti i dipendenti del gruppo Huawei che detengono azioni virtuali, o da un piccolo gruppo di persone sconosciute che lavorano nei suoi organi esecutivi.

meng wanzhou con il braccialetto elettronico

La probabilità che la Huawei Holding TUC sia in realtà controllata dalle poche centinaia di dipendenti della Huawei Holding, supponendo che siano dipendenti fissi impegnati nella gestione delle attività della Huawei Holding e non potenti addetti Huawei che ricoprono tali posizioni come una mera formalità, sembra vanamente bassa. Ma se la stragrande maggioranza dei dipendenti del gruppo Huawei non sono membri del sindacato Huawei Holding, allora ovviamente hanno ancora meno diritto alla proprietà di Huawei Tech o a qualsiasi altra voce in capitolo sul suo funzionamento.

In secondo luogo, i leader del sindacato non sono selezionati dai dipendenti né sono responsabili nei loro confronti. In Cina, i funzionari sindacali sono nominati dalla direzione o dall'organizzazione sindacale amministrativamente superiore, non scelti dagli iscritti. Pertanto, secondo il diritto del lavoro cinese, i dipendenti in quanto tali non hanno voce in capitolo su come la direzione sindacale decide di utilizzare la propria partecipazione azionaria in Huawei Holding.

meng wanzhou

E l'interesse economico? Per i due docenti americani, certamente sembra che Huawei abbia in atto un piano di incentivi ben funzionante. Ma l'inconsistenza reale degli interessi azionari dei dipendenti può essere dimostrata chiedendosi dove andrebbero i beni del della Huawei Holding TUC se venisse liquidata. Se la Huawei Holding TUC fosse come una holding, con i dipendenti come azionisti, è chiaro che dopo il pagamento dei debiti, l'eventuale residuo andrebbe agli azionisti dipendenti in proporzione alle loro partecipazioni azionarie.

Ma non è quello che succede quando un sindacato si scioglie per qualsiasi motivo (per esempio, la liquidazione dell'azienda in cui si era formato il sindacato stesso). I beni residui di un sindacato vanno non in basso ma verso l’alto, verso l'organizzazione sindacale al livello amministrativo immediatamente più alto. I dipendenti non hanno diritto a rivendicare i beni sindacali. È un tipo di proprietà molto strano.

Huawei Holding presenta nei documenti ufficiali un quadro che i due docenti Usa definiscono in qualche modo contraddittorio della sua struttura di corporate governance. Secondo la sua relazione annuale 2018 , esiste una "Commissione dei rappresentanti" attraverso la quale il sindacato "adempie alle responsabilità degli azionisti ed esercita i diritti degli azionisti." La Commissione dei Rappresentanti è composta da 115 membri, che eleggono una lista di 17 persone per il Consiglio di amministrazione di Huawei Holding e una lista di 10 persone per il suo Consiglio di vigilanza, entrambe formalmente votate dai due azionisti.

I registri societari mostrano che entrambi i consigli di amministrazione sono identici in Huawei Holding e Huawei Tech ; presumibilmente Huawei Holding utilizza il 100% della Huawei Tech per ottenere questo risultato.

meng wanzhou

La contraddizione sta nel metodo di elezione della Commissione dei rappresentanti. Huawei Holding dichiara che i rappresentanti sono eletti per cinque anni dai "dipendenti attivi ". Se i dipendenti votano in qualità di azionisti, si chiedono gli autori del report, i loro voti devono essere ponderati in base alle loro azioni: più azioni, più voti.

FUTUREWEI - HUAWEI

Se invece votano in qualità di dipendenti, i loro voti dovrebbero essere ponderati in eguale misura. Inoltre, se il voto è un voto degli iscritti al sindacato che dirige la loro leadership su come agire, allora tutti i dipendenti, non solo quelli che possiedono azioni virtuali, dovrebbero avere un voto.

Il quadro della corporate governance è ulteriormente complicato dal fatto che, di diritto (e di solito di fatto), i funzionari sindacali, ovvero coloro che per esempio decidono cosa il sindacato deve fare con i suoi beni, sono fedeli e responsabili nei confronti delle organizzazioni sindacali superiori, fino alla All-China Federation of Trade Unions (Acftu) a livello centrale.

HUAWEI

Il Partito Comunista controlla l'ACFTU, con il capo dell'ACFTU che siede nel Politburo. L'apparato del Partito a qualsiasi livello amministrativo controlla le organizzazioni sindacali al medesimo livello e i sindacati sono di fatto organi di governo. I funzionari sindacali, pur non essendo tecnicamente dipendenti pubblici, sono trattati come dipendenti statali, soggetti alle stesse regole amministrative e tabelle salariali, e con le loro retribuzioni e gli stipendi pagati dalla tesoreria dello Stato.

In breve, la ACFTU non è semplicemente un sindacato, ma è organizzata, sia giuridicamente che praticamente, come un'organizzazione statale che esiste per sostenere ed eseguire direttive politiche statali. Come hanno scritto due studiosi, la ACFTU non è per niente un sindacato, ma una parte dello Stato-Partito che rappresenta la volontà della leadership .

FUTUREWEI - HUAWEI 2

Così, concludono gli autori, se la Huawei Holding è posseduta al 99% da un vero sindacato di stile cinese che opera nel modo in cui i sindacati cinesi dovrebbero operare, è, in un senso non banale, di proprietà statale.

I sindacati in Cina sono essenzialmente organismi statali e, come già detto, se un sindacato viene liquidato, il suo patrimonio va ad organismi che sono più vicini allo stato centrale, non a singoli individui. Se non è di proprietà di un vero e proprio sindacato che opera nel modo in cui dovrebbero operare i sindacati in Cina, allora spetta sicuramente a Huawei il dimostrarlo. Le informazioni necessarie a tal fine sono sotto il suo controllo.

Infine, vale la pena di notare che è fuori discussione che, qualunque sia la decisione dei consiglieri di Huawei Tech o di Huawei Holding, Ren Zhengfei abbia un diritto di veto. Questo è stato dichiarato pubblicamente da Ren come parte di una recente campagna mediatica di Huawei. Inoltre, ha dichiarato che questo potere di veto è scritto nello Statuto e che è ereditabile (anche se ha declinato l'intenzione di passarlo a sua figlia Meng Wanzhou). Non ha specificato a quale statuto societario si riferisse.

huawei

Conclusioni

Per Balding e Clarke, comprendere chi controlla il gruppo Huawei comporta rispondere a questioni di potere reale e formale. Per quanto riguarda il potere di voto formale, il gruppo Huawei è controllato da Huawei Holding TUC. Pertanto, è fondamentale capire chi controlla il processo decisionale di Huawei Holding TUC.

Sempre come questione di potere formale, Huawei Holding TUC vota a favore della lista raccomandata dalla Commissione dei Rappresentanti, che viene eletta dai dipendenti azionisti.

huawei

Non è chiaro se i dipendenti detengono un voto per persona o un voto in proporzione alla loro partecipazione azionaria virtuale. Ma per i due docenti americani si può ragionevolmente dubitare che le cose funzionino effettivamente così. In primo luogo, la struttura formale non tiene conto dell'apparente status di Huawei Holding TUC come organizzazione sindacale disciplinata dalla legge sindacale e con concomitanti responsabilità politiche e organizzative.

In secondo luogo, le azioni detenute dai dipendenti sono solo azioni virtuali, uno strumento di partecipazione agli utili dei dipendenti. Sono al massimo un obbligo contrattuale di Huawei Tech o Huawei Holding nei confronti dei dipendenti, e gli obblighi contrattuali possono essere violati, con riserva di responsabilità per danni. In altre parole, i diritti di voto possono essere abrogati.

huawei

In terzo luogo, non sembra che i titolari delle azioni virtuali (siano esse di Huawei Tech o di Huawei Holdings) abbiano diritto agli utili non distribuiti. In altre parole, nell'eventualità teorica di una liquidazione Huawei, non avrebbero diritto a più denaro contante dopo che i creditori saranno stati pagati. Anche se una liquidazione Huawei è naturalmente un evento molto improbabile, può essere un modo utile di pensare alla proprietà.

il look di meng wanzhou tacchi a spillo e braccialetto elettronico 1

La conclusione dei due autori è che se la Huawei Holding è di fatto controllata da un comitato sindacale, allora, dato il modo in cui tali organismi normalmente operano in Cina, ha senso pensare che essa sia controllata dallo Stato e persino di proprietà dello Stato. Balding e Clarke aggiungono che Huawei può chiarire questo punto.

Infine, anche se non si sa esattamente chi possieda Huawei in senso realistico, i due autori si dicono abbastanza sicuri che non siano i dipendenti. Non possiedono azioni o diritti di proprietà in nessuna singola entità Huawei o nel gruppo di entità Huawei. Sembrano avere al massimo un qualche tipo di diritto contrattuale sui profitti (eventualmente a discrezione di chiunque sia la controparte contrattuale: Huawei Tech, Huawei Holding o Huawei Holding TUC), ma non hanno alcun diritto sul residuo da liquidazione. Non hanno alcun diritto di governance o di controllo su una singola entità Huawei o sul gruppo di entità Huawei.

huawei 2

In sintesi, Huawei non è né di proprietà dei dipendenti né amministrata dai dipendenti, e rimane la questione di chi la governa o la controlla effettivamente Huawei oltre a Ren Zhengfei, titolare di una partecipazione dell'1% in una holding che è l'unico azionista dell'entità operativa Huawei.