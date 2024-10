24 ott 2024 20:01

IL “MIRACOLO” DI ITALTEL: COMPRATA DALLA NEXTALIA DI CANZONIERI PER 70 MILIONI PER RIVENDERLA A DIGITAL VALUE 41 GIORNI DOPO PER 120 – L’OPERAZIONE È STATA BLOCCATA PER LO SCANDALO SOGEI E L’ARRESTO DI MASSIMO ROSSI, FONDATORE E AD DI DIGITAL VALUE, CHE AVREBBE DOVUTO PAPPARSI LA SOCIETÀ GIÀ DI PROPRIETÀ DEL GRUPPO PSC. MA NEXTALIA HA INVIATO UNA DIFFIDA MINACCIANDO CAUSA – INTESA SANPAOLO, AZIONISTA DI NEXTALIA E CREDITORE DI DIGITAL VALUE, HA BLOCCATO TUTTO...