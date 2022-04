GENERALI DIETRO LA COLLINA – PER LA CONSOB NON C’È NESSUNA "VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI" DA PARTE DI CALTAGIRONE, DEL VECCHIO E FONDAZIONE CRT - L'AUTHORITY, INTERPELLATA DAI VERTICI DEL LEONE, NON PRENDE MISURE PER STERILIZZARE I VOTI DEI TRE EX PATTISTI VICINI ORMAI AL 20% DEL CAPITALE. PER LA COMMISSIONE PRESIEDUTA DA SAVONA, DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA È ARRIVATA SOLO UNA SEGNALAZIONE E NON IL QUESITO PREANNUNCIATO - "LA NORMA SI RIFERISCE SOLO AL SUPERAMENTO INDIVIDUALE DELLA SOGLIA RILEVANTE DEL 10%"