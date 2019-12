“NON SARÒ NE FALCO NÉ COLOMBA, MA UN GUFO” - MA È CHRISTINE LAGARDE O MARIO DRAGHI? LA BCE LASCIA I TASSI DI INTERESSE INVARIATI AI MINIMI STORICI, CON QUELLO CHIAVE FERMO A ZERO, FINCHÉ L’INFLAZIONE NON “CONVERGERÀ ROBUSTA” VERSO L’OBIETTIVO DEL 2% – IL MES? "SE FOSSE STATO IN PIEDI ALL'INIZIO DELLA CRISI GRECA..." – POI RIMETTE IN RIGA FALCHI TEDESCHI E GOVERNANTI ITALIANI: “I PAESI CON SPAZIO FISCALE AGISCANO, QUELLI CON DEBITO PUBBLICO ELEVATO FACCIANO POLITICHE PRUDENTI” – VIDEO

CHRISTINE LAGARDE

Bce lascia tassi fermi a minimi storici, tasso chiave a zero

(LaPresse) - La Bce lascia i tassi di interesse invariati ai minimi storici, con il tasso chiave fermo a zero, quello sui depositi a -0,50% e il tasso marginale allo 0,25%. Lo si legge nel comunicato diffuso al termine della due giorni di politica monetaria. La decisione era ampiamente attesa dai mercati. Alle 14.30 la nuova presidente della Bce, Christine Lagarde, debutterà nella sua prima conferenza stampa al termine di un consiglio direttivo.

Bce, Lagarde: Tassi a minimi fino a che inflazione non robusta

(LaPresse) - I tassi di interesse della Bce rimarranno "a livello attuale o più bassi" fino a quando l'inflazione non sembrerà "convergere robustamente" verso l'obiettivo del 2% annuo. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, aggiungendo che il Qe resterà fin quando necessario.

Bce, Lagarde: Crescita eurozona ancora debole, ma si stabilizza

(LaPresse) - Gli ultimi dati a disposizione della Bce mostrano un persistere della "crescita debole" nell'eurozona anche se ci sono "segnali di stabilizzazione del rallentamento". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella sua prima conferenza stampa a Francoforte alla guida della Banca centrale.

Bce taglia Pil eurozona +1,1% nel 2020, vede +1,2% nel 2019

(LaPresse) - La Bce stima un Pil dell'eurozona in crescita dell'1,2% nel 2019, dell'1,1% nel 2020 e dell'1,4% sia nel 2021 sia nel 2022. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa. A settembre Francoforte prevedeva una crescita per l'area dell'euro dell'1,1% nel 2019, dell'1,2% nel 2020 e dell'1,4% nel 2021

Bce, Lagarde lancia 'revisione strategica': Al via a gennaio

(LaPresse) - La Bce lancerà una "revisione strategica" della politica monetaria "complessiva, che guarderà a ogni aspetto e avrà bisogno di tempo, ma non richiederà troppo tempo". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte. "La mia visone è far partire la revisione in gennaio e di completarla prima della fine del 2020", aggiunge Lagarde, che ha sostituito a novembre l'ex presidente Mario Draghi.

Bce, Lagarde: Paesi eurozona con spazio fiscale investano

(LaPresse) - I governi dell'eurozona "con spazio fiscale dovrebbero essere pronti ad agire in modo efficace e tempestivo" per la crescita, mentre "nei paesi in cui il debito pubblico è elevato, i governi devono perseguire politiche prudenti e raggiungere obiettivi di equilibrio strutturale". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.

Bce rivede inflazione eurozona all'1,1% nel 2020 e all'1,4% nel 2021

(LaPresse) - L'inflazione annua nell'eurozona dovrebbe attestarsi all'1,2% nel 2019, all'1,1% nel 2020, all'1,4% nel 2021 e all'1,6% nel 2022. Lo stima la Bce, come annunciato dalla nuova presidente Christine Lagarde, precisando che rispetto a settembre le proiezioni sono state leggermente riviste verso l'alto per il 2020 e leggermente verso il basso per il 2021, principalmente guidate dalle stime sui prezzi dell'energia.

Bce, Lagarde: Tassi negativi? Monitoriamo effetti collaterali

(LaPresse) - "Siamo estremamente consapevoli degli effetti collatorali della politica monetaria e monitorare questi effetti collaterale è una parte importante del nostro lavoro ed è quello che continuiamo a fare, e quello che abbiamo fatto è continuare a seguire il nostro mandato sulla stabilità dei prezzi per creare le condizioni per crescere". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, rispondendo a una domanda sugli effetti collaterali dei tassi negativi.

Bce, Lagarde: 'Giapponificazione' eurozona? Nessun rischio

(LaPresse) - "Non credo affatto che siamo a questo punto e il credito alle imprese europee è in una condizione molto diversa di quello alle imprese giapponese. Non c'è alcuna possibilità di 'japanification'". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, a chi gli chiede se come sostengono alcuni economisti ci sia il rischio che l'eurozona scivoli in un decennio di stagnazione e deflazione come accaduto in Giappone.

Bce, Lagarde: Non sarò né falco né colomba, ma gufo

(LaPresse) - "Non sarò né un falco, né una colomba. La mia ambizione è essere un gufo, che è un animale saggio, per tirare fuori sempre la migliore decisione dal consiglio direttivo" che "non può essere sempre d'accordo su tutto". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.

(LaPresse) - Aprendo la conferenza stampa, Lagarde aveva precisato di attendersi un suo proprio stile rispetto al predecessore, Mario Draghi. "Non interpretate in modo eccessivo, non puntate a indovinare, non fate riferimenti incrociati, sarò me stessa e quindi probabilmente diversa", ha detto la numero uno della Bce.

Bce, Lagarde: Revisione strategia terrà conto di cambiamenti clima

(LaPresse) - "Sono davvero compiaciuta di vedere l'ambizione di quanto annunciato dalla mia amica von der Leyen, spero davvero tanto che questa ambizione sia portata avanti da tutte le autorità europee nel rispetto dei propri mandati e dei trattati". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella sua prima conferenza stampa a Francoforte alla guida della Banca centrale, a chi le chiede sul 'Green Deal' europeo proposto dall presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'azione della Bce attraverso la revisione strategica, prosegue Lagarde, "prenderà in considerazione l'aspetto del cambiamento climatico".

Mes, Lagarde: Non c'è intenzione di danneggiare alcun Paese

(LaPresse) - Con il Meccanismo europeo di stabilità "non c'è l'intenzione di bloccare o danneggiare alcun Paese specifico dell'area euro". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, rispondendo a una domanda sulle polemiche scoppiate in Italia sul Mes. "Se fosse stato in piedi subito all'inizio della crisi della Grecia, saremmo stati in grado di risolvere la crisi molto più velocemente", spiega Lagarde, che aggiugne che "chiaramente ci sono regole e clausole che servono a evitare di concedere credito tossico", ma penso che "potrà beneficiare del Mes ogni Paese che si troverà in difficoltà".