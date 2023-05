“NON È LA STAGIONE DEI GUFI” – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, GONGOLA DOPO IL VOTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ENEL, CHE HA DELIBERATO LA NOMINA DI PAOLO SCARONI COME PRESIDENTE E FLAVIO CATTANEO COME AD: “RAGGIUNTO UN OTTIMO RISULTATO, NON SEMPLICE E SCONTATO, CHE PREMIA LA CORRETTEZZA E NON LA SCORRETTEZZA” – LA LISTA DEL FONDO COVALIS, CHE AVREBBE DOVUTO SCARDINARE LO STATUS QUO NEL CDA, HA RACCOLTO SOLO IL 6,94%, E NON ELEGGERÀ NESSUN CONSIGLIERE – L’ULTIMO DISCORSO DELL’AD USCENTE, FRANCESCO STARACE

L’assemblea degli azionisti di Enel ha votato la nomina di Paolo Scaroni come nuovo presidente dell’azienda con il 97,24 per cento.

COME SONO ANDATE LE LISTE DEL MEF, DI ASSOGESTIONI E DI COVALIS

La lista numero uno per il consiglio di amministrazione di Enel, quella presentata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (il maggiore azionista, con una quota del 23,6 per cento), ha ottenuto il 49,10% dei voti dell’assemblea degli azionisti. La lista presentata da Assogestioni ha preso il 43,49%, mentre quella depositata dal fondo Covalis il 6,94%.

LA DICHIARAZIONE DI COVALIS

“Covalis per sua natura non è un fondo attivista e vede in Enel un asset strategico.

Abbiamo presentato una lista indipendente per la prima volta, l’iniziativa non è stata contro ma per, per aprire un dibattito su come dare vita ad una governance migliore per consentire ad Enel di sviluppare le sue potenzialità sulla transizione energetica”.

Lo ha detto Fabrizio Arossa, in rappresentanza del fondo Covalis, nel corso del suo intervento all’assemblea degli azionisti.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022 E DEI DIVIDENDI

L’assemblea degli azionisti di Enel, con il 99,595% dei soci votanti, pari al 64,7% del capitale, ha approvato il bilancio 2022. Via libera, con il 98,9% dei voti, anche al dividendo totale di 0,40 euro.

L’ULTIMO DISCORSO DI STARACE

“Tutte le crisi che abbiamo affrontato si sono tramutate in una opportunità. La strategia che abbiamo messo in atto è adeguata ad affrontare cicli economici molto diversi.

Questi nove anni alla guida dell’azienda, con tre mandati, sono stati bellissimi per i risultati raggiunti e per come ci siamo arrivati.

Sono in uscita da una azienda in cui ho lavorato 23 anni, a cui ho dato tanto e che mi ha dato molto, non nascondo l’emozione. Auguro il miglior successo possibile al nuovo Cda”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace.

COME VANNO LE AZIONI DI ENEL

Il valore delle azioni di Enel è cresciuto del 21% rispetto alla presentazione del piano 2023-2025 avvenuta nel novembre scorso, ha spiegato Starace, che poi ha sottolineato: “Negli ultimi tre anni abbiamo ottenuto buoni risultati, la strategia di Enel è apprezzata dal mercato”. “Abbiamo potuto garantire prezzi accessibili ai clienti anche in momenti di estrema volatilità del mercato come quelli che abbiamo vissuto negli scorsi anni”.

IL COMMENTO DI GIORGETTI (MEF)

“Non è la stagione dei gufi”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, riferendosi a Enel. “Raggiunto un ottimo risultato, migliore rispetto a tre anni fa, non semplice e scontato, che premia la correttezza e non la scorrettezza. Auguro buon lavoro ai nuovi vertici e a tutti i consiglieri”.

