28 ott 2022 10:44

“NON VERRÀ EROGATO ALCUN PAGAMENTO” – DOCCIA FREDDA PER CRISANTI: LO “ZANZAROLOGO” VOLEVA FARE IL FURBO, E RINUNCIARE ALL’INDENNITÀ DA SENATORE PER NON PERDERE LO STIPENDIO (PIÙ RICCO) DA PROFESSORE A PADOVA, MA L’AZIENDA OSPEDALIERA HA DIRAMATO UNA NOTA DURISSIMA IN CUI LO SBUGIARDA – “IL TRATTAMENTO ECONOICO È DOVUTO SULLA BASE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE GARANTITI. È CHIARO CHE GLI IMPORTANTI IMPEGNI DEL PROFESSORE PRESSO IL SENATO NON POSSONO PRESCINDERE DA UN'ASPETTATIVA DAL LAVORO PRECEDENTE…”