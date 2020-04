“PERDIAMO UN MILIONE DI EURO ALL’ORA” – LUFTHANSA RISCHIA IL FALLIMENTO PER IL VIRUS E HA CHIESTO AIUTO AL GOVERNO TEDESCO. LA MERKEL NON HA BATTUTO CIGLIO E SGANCERÀ 10 MILIARDI DI EURO (INSIEME A SVIZZERA, AUSTRIA E BELGIO) CIOÈ PIÙ DI QUANTO L’ITALIA ABBIA SPESO NEGLI ULTIMI 12 ANNI PER ALITALIA – LA FLOTTA, I DIPENDENTI E LA LIQUIDITÀ: TUTTE LE GRANDE DELLA COMPAGNIA

Lucio Cillis per “la Repubblica”

lufthansa

La pandemia travolge il trasporto aereo, con una crisi senza precedenti. E senza rispettare le vecchie gerarchie, al punto che anche un colosso come Lufthansa ha chiesto l' intervento pubblico non per non finire in fallimento. Ma non deve stupire, se la Iata - l' associazione mondiale che rappresenta il settore - un calo complessivo dei ricavi pari a 300 miliardi di dollari mentre in Italia ci sarebbe una potenziale perdita di 310 mila posti di lavoro.

Carsten Spohr (ad Lufthansa) con Joerg Eberhart (Air Dolomiti)

Una fase critica che vede Lufthansa per la prima volta nel ruolo di compagnia a rischio chiusura: «Perdiamo un milione l' ora», ha sintetizzato il ceo Carsten Spohr in un accorato appello ai dipendenti. La società, che si era detta pronta a soccorrere Alitalia nei mesi scorsi, si ritrova in queste ore a battere cassa al proprio governo. La cancelliera Angela Merkel pare disposta a intervenire assieme a Svizzera, Austria e Belgio, Paesi dove operano Swiss, Austrian e Brussels Airlines, compagnie che fanno capo al gruppo tedesco. L' intervento dovrebbe ammontare a 10 miliardi di euro, ovvero più di quanto il nostro Paese ha speso in prestiti, cigs e elargizioni a fondo perduto per tenere in vita Alitalia negli ultimi 12 anni. La stessa cifra è stata messa a disposizione da Francia e Olanda per soccorrere Air France e Klm che annunciano, però, il taglio di costi e personale.

angela merkel con aereo lufthansa in mano

Perché Lufthansa fa i conti con la crisi più di altre compagnie tradizionali? Il primo punto debole è la flotta:, composta da 743 aerei, quasi tutti di proprietà, dei quali 700 al momento fermi. Il secondo è il numero di dipendenti: oltre 137 mila. Le società di consulenza del settore aeronautico mettono così nel mirino il rating delle compagnie tradizionali ma promuovono le low cost quotate come Wizzair, Ryanair e in particolare easyJet, che ha ottenuto un prestito da 600 milioni di sterline dal governo inglese.

LUFTHANSA

La sopravvivenza di Lufthansa costerà almeno 6 miliardi di euro per i prossimi otto mesi e considerando una liquidità che si aggira sui 4 miliardi, servono come minimo altri 2 miliardi per superare la tempesta. I dieci miliardi promessi dai governi potrebbero quindi bastare per non far fallire l' intero gruppo, ma non garantiranno una ripartenza in sicurezza.

Il virus ha causato danni ingenti anche ad altre compagnie: solo nelle ultime ore ha costretto alla resa quattro vettori. Air Mauritius, mercoledì scorso, ha alzato bandiera bianca e avviato un percorso simile alla nostra amministrazione straordinaria. L' indiana Spicejet si ritrova a trattare con i lessors (le aziende che affittano gli aerei) per la restituzione di parte della flotta.

piloti Lufthansa coronavirus controlli fiumicino

Virgin Australia, gioiello di Richard Branson, martedì scorso ha scelto di aderire al percorso di "voluntary administration". Il miliardario inglese ha annunciato «misure forti» per mettere in sicurezza il futuro di Virgin Atlantic e della controllata australiana. Per questo Branson, il cui patrimonio personale è stimato da Forbes in 4,1 miliardi di dollari, ha deciso di ipotecare casa per reperire le risorse necessarie. Il magnate ha messo sul tavolo "Necker Island", il suo buen retiro caraibico di 30 ettari, che dovrebbe fruttare un potenziale prestito iniziale di 230 milioni di sterline da utilizzare nei salvataggi.

giuseppe leogrande 1

Il caso Lgw, invece, esplode in Germania. La piccola linea aerea, ha lavorato per mesi al fianco di Eurowings, la low cost di Lufthansa. Ma in seguito allo stop delle attività giudicate "minori e non strategiche", compresi i voli a basso costo del colosso tedesco, Lgw è la quarta compagnia a chiudere per il Covid19.

aereo lufthansa

E Alitalia? Nonostante lo scenario apocalittico, sembra soffrire meno di altri. In attesa di definire l' ampiezza della nuova flotta di Stato (il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli vorrebbe almeno 90 aerei dei 113 oggi disponibili),a Fiumicino si pensa a nuove iniziative. Come la trasformazione in cargo di alcuni A330 di lungo raggio inutilizzati. Un po' come la moda, che si ricicla e produce mascherine, Alitalia potrebbe trasportare più merci in attesa dei passeggeri.

Lufthansa sciopero coronavirus controlli fiumicino 2 coronavirus controlli fiumicino