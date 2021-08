“PORCA PUTTENA” – VIDEO: IL NUOVO SPOT DI TIMVISION CON PROTAGONISTA LINO BANFI-ORONZO CANÀ! – GUBITOSI È VOLATO A PARIGI PER ILLUSTRARE AI SOCI DI VIVENDI I NUOVI PIANI DELLA PIATTAFORMA STREAMING. DA SETTEMBRE, CON UN SOLO ABBONAMENTO, SI POTRÀ VEDERE LA SERIE A (CON DAZN) E LA CHEMPIONS LEAGUE (CON MEDIASET INFINITY) – LE OFFERTE PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 16 AGOSTO – LA PUBBLICITÀ "ISPIRATA" DALLE IMPRESE OLIMPICHE DI TAMBERI E JACOBS

LO SPOT TIMVISION CON LINO BANFI E CIRO FERRARA

1 - GUBITOSI LANCIA TIMVISION CON LINO BANFI TESTIMONIAL

Sara Bennewitz per "Affari & Finanza - la Repubblica"

luigi gubitosi di tim

Dopo i conti del semestre Luigi Gubitosi è volato a Parigi per illustrare a Vivendi i nuovi piani di Timvision - che sta per trasmettere le partite di calcio con Dazn - e il nuovo piano di crescita dei ricavi stilato dall'ad di Tim insieme a Stefano Siragusa, il manager che a luglio è subentrato a Federico Rigoni come chief revenue officer.

Walter Ibba sarà il braccio destro di Siragusa per la parte operativa e Monica Dessolis per quella finanziaria, Quang Ngo Dinh e Massimo Mancini saranno invece in prima linea alle vendite.

lino banfi nello spot timvision

Infine per la nuova campagna è stato scelto come testimonial Lino Banfi, che dopo non esser riuscito a vedere la partita via satellite, passa a Timvision e usa la parabola come una scodella. Pare che i francesi abbiano apprezzato il nuovi piani di Timvision; a Gubitosi non resta che sperare che anche gli italiani facciano lo stesso.

2 - TIMVISION, NUOVI PREZZI “CALCIO E SPORT” FINO AL 16 AGOSTO

Da www.calcioefinanza.it

lino banfi nello spot timvision 2

Dopo la prima fase di offerta promozionale fino al 29 luglio, TimVision ha lanciato le nuove offerte dedicate al calcio che saranno valide fino al prossimo 16 agosto 2021. Per chi decidesse di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport”, il prezzo da settembre ad agosto 2021 sarà pari a 29,99 euro al mese.

Si tratta di un’offerta che comprende tutti i contenuti di Dazn – tra i quali tutta la Serie A 2021/22, con sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva – e la UEFA Champions League trasmessa da Mediaset Infinity con le sfide di Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

ciro ferrara timvision

A partire dal 1° settembre del 2022 il costo dell’offerta aumenterà invece a 34,99 euro al mese. Infinity+ è incluso per 12 mesi nell’offerta, decorsi i quali si disattiverà automaticamente senza costi ulteriori.

L’offerta – si legge sulla proposta di Tim per gli appassionati di calcio – prevede un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum e 36 euro in 12 rate mensili di 3 euro, già inclusi nel costo mensile dell’offerta per un totale di 55,99 euro.

lino banfi nello spot timvision

TimVision prezzi calcio – L’offerta con la fibra

Per chi contestualmente all’offerta “Calcio e Sport” volesse attivare anche la Tim Super Fibra, anche in questo caso entro il 16 agosto 2021 il prezzo dell’attivazione sarà pari a 24,90 euro al mese per i successivi 12 mesi.

In entrambi i casi, il costo del pacchetto “Calcio e Sport” sarà addebitato al cliente a partire dal 1° settembre 2021, mentre il mese di agosto sarà interamente offerto da Tim.