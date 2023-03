BIDEN È FIDUCIOSO, I MERCATI NO – IL PRESIDENTE AMERICANO SOSTIENE CHE GRAZIE ALLE MISURE PRESE DAL SUO GOVERNO IL SISTEMA BANCARIO SIA “PIÙ RESILIENTE E STABILE”, MA LE BORSE NON GLI CREDONO: IERI WALL STREET HA CHIUSO IN ROSSO, COME TUTTI I LISTINI MONDIALI – FIRST REPUBLIC BANK POTREBBE NON EVITARE IL CROLLO NONOSTANTE IL PIANO DI SALVATAGGIO. E IN SVIZZERA CREDIT SUISSE HA IN PANCIA OBBLIGAZIONI PER ALMENO 76 MILIARDI DI FRANCHI, CHE ORMAI SONO CARTA STRACCIA…