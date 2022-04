VAGIT-PROP - IL GRAN CAPO DI LUKOIL, VAGIT ALEKPEROV, SI È DIMESSO NON TANTO O NON SOLO PER LE DIVERGENZE POLITICHE SULLA GUERRA IN UCRAINA, MA PER SALVARE LA SOCIETÀ DALLE SANZIONI - SI SAREBBE FATTO DA PARTE PER SALVARE L’AZIENDA CHE HA FONDATO 29 ANNI FA, STRINGENDO UN TACITO ACCORDO CON LE AUTORITÀ BRITANNICHE: IN CAMBIO DELLE SUE DIMISSIONI, I CONTI DEL SECONDO PRODUTTORE RUSSO DI PETROLIO NON VERRANNO TOCCATI E SARANNO SBLOCCATI…