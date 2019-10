“PROSUS” SI PAPPA “JUST EAT” - LA HOLDING OLANDESE HA LANCIATO UN’OPA DA 4,9 MILIARDI DI STERLINE CASH AL GRUPPO DI FOOD DELIVERY, CON UN PREMIO DEL 20% RISPETTO A QUANTO MESSO SUL PIATTO TAKEAWAY.COM - IL CIBO A DOMICILIO È L’ENNESIMA BOLLA?

Just Eat: Prosus sfida Takeaway.com con Opa da 4,9 mld

just eat 3

(ANSA) - Sfida a colpi di opa nel business della consegna del cibo a domicilio. La holding olandese Prosus, che investe in società internet dedicate ai consumatori, ha lanciato su Just Eat un'offerta in contanti a 710 pence ad azione che valorizza il gruppo di food delivery britannico 4,9 miliardi di sterline, con un premio del 20% rispetto a quanto messo sul piatto, con un'offerta azionaria, dalla concorrente Takeaway.com. Gli investimenti di Prosus nel food delivery includono già iFood, Delivery Hero e Swiggy.

